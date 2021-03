Osasuna – Barcelona. Typy, kursy (06.03.2021)

Ostatni tydzień bardzo udany dla Blaugrany, ale przed nimi jeszcze ważniejsze dni. W końcu za sprawą derbów Madrytu jest szansa na zbliżenie się do lidera, a potem rewanż w Lidze Mistrzów. Najpierw jednak Osasuna – Barcelona o trzy ligowe punkty. Goście faworytem, ale Osa w tym sezonie napsuła już krwi jednemu z faworytów.

Osasuna – Barcelona zapowiedź (sobota, 21:00)

Trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie to naprawdę niezła dyspozycja Osasuny. Zwycięstwa nad Alaves, Levante i Eibarem pozwoliły dźwignąć się w górę tabeli. W tym momencie mają sześć punktów przewagi nad strefą spadkową, co daje mały bufor bezpieczeństwa. Sytuacja jest naprawdę niezła, zwłaszcza że po Barcelonie będzie okazja zapunktować, gdyż rywalami będą Valladolid, Huesca czy Getafe.

Barca w dobrych nastrojach po dwóch zwycięstwach z Sevillą. To jednak nie wszystko, bo trzeba nadal ratować ligę i zaraz Liga Mistrzów. Kłopot w tym, że znowu z niepełną obroną. Niedługo cieszyli się powrotem Pique i Araujo, bo tego duetu znowu nie ma. Bez względu na to czy wyjdzie Umtiti czy Lenglet do pary z Minguezą, czy zagrają Francuzi, to nie będzie pewny blok obrony. I to może być klucz dla gospodarzy, by wykorzystać.

Osasuna – Barcelona kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Osasuna wygra, kurs: 5,80

Barcelona wygra, kurs: 1,52

Remis, kurs: 4,40

Osasuna – Barcelona typy

Typ: Obie strzelą @ 1,75 TOTALbet