Sheffield – Southampton. Typy, kursy (06.03.2021)

W jednym z dzisiejszych meczów Premier League Sheffield zmierzy się z Southampton. Obie drużyny nie mogą pochwalić się zbyt dobrą formą, a biorąc pod uwagę ostatnie pięć kolejek to zdobyły one najmniej punktów z całej stawki.

Sheffield – Southampton zapowiedź (sobota, 16:00)

Trudno uznać bieżące rozgrywki udanymi dla Sheffield. Ekipa Chrisa Wildera w zasadzie od samego początku sezonu “zadomowiła” się na samym dnie tabeli i z każdą kolejną serią gier coraz bardziej traciła szanse na utrzymanie. Na 11 kolejek do końca Szable tracą aż 12 punktów, co oznacza, że najprawdopodobniej pożegnamy się z tym zespołem w kolejnym sezonie Premier League. Ostatnia kolejka to jednak trzy punkty zdobyte z Aston Villą, co pokazuje, że Sheffield może grać już bez większej presji i nawiązywać walkę z lepszymi zespołami.

Southampton po bardzo dobrym starcie sezonu długo liczyło się nawet w walce o czołową czwórkę. Wszystko zacięło się jednak tuż po starcie nowego roku, gdyż po pokonaniu Liverpoolu na początku stycznia Święci zapisali na swoim koncie zaledwie jeden punkt w dziewięciu kolejkach. Tak ogromny zjazd formy spowodował, że Southampton porzuciło jakiekolwiek nadzieje na lepszy wynik w sezonie i prawdopodobnie zajmie miejsce w okolicach środka tabeli.

Sheffield – Southampton kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Sheffield, kurs: 3.55

– remis, kurs: 3.30

– zwycięstwo Southampton, kurs: 2.13

Sheffield – Southampton nasze typy

Oba zespoły nie mają już większych celów przed sobą, są w nie najlepszej formie i mogą postawić wszystko na jedną kartę. Spodziewamy się wyrównanej potyczki z dużą liczbą bramek.

Sheffield – Southampton | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych i powyżej 2 żółtych kartek @4.50 BETFAN

Sheffield – Southampton | Typ: Southampton poniżej 62,5% posiadania piłki @1.83 BETFAN