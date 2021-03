Chelsea – Everton. Typy, kursy (08.03.2021)

Dziś o 19:00 w Premier League bardzo ciekawy pojedynek pomiędzy Chelsea a Evertonem, którego stawką będzie przybliżenie się do zajęcia miejsca w czołowej czwórce. Aktualnie to londyńczycy są wyżej w tabeli i mają przewagę jednego punktu, jednak The Toffees rozegrali jedno spotkanie mniej.

Chelsea – Everton zapowiedź (poniedziałek, 19:00)

The Blues pod wodzą Thomasa Tuchela zanotowali spory progres i jak dotąd nie zaznali smaku porażki. Po dziesięciu meczach Chelsea ponownie zaczęła się liczyć w walce o top 4, a także wywiozła świetny wynik z wyjazdowego starcia z Atletico w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ostatnia kolejka ligowa to arcyważne wyjazdowe zwycięstwo londyńczyków z Liverpoolem, które pozwoliło im odskoczyć od The Reds na dystans czterech punktów. Kolejne oczka są jednak konieczne, a realna wydaje się także walka o wicemistrzostwo kraju.

Przeciwnikiem Chelsea będzie dziś Everton, który również wygląda w tym sezonie bardzo dobrze i może poważnie namieszać w czołówce. Po potknięciach z Fulham oraz Manchesterem City przyszło przełamanie, komplet punktów i trzy czyste konta w starciach z Liverpoolem, Southampton i WBA. The Toffees wydają się na tę chwilę w jeszcze lepszym położeniu niż Chelsea, gdyż przy stracie zaledwie jednego punktu mają także jeden mecz rozegrany mniej. Ekipa z Liverpoolu bardzo pozytywnie wspomina ostatnią potyczkę ze stołeczną ekipą, gdyż pokonali oni swoich rywali w grudniu 1:0.

Chelsea – Everton kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 1.58

– remis, kurs: 3.90

– zwycięstwo Evertonu, kurs: 6.00

Chelsea – Everton nasze typy

Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, gdyż dla obu drużyn kolejne punkty są na wagę złota. Chelsea wydaje się być minimalnym faworytem, ale na pewno nie można odbierać szans gościom, którzy udowodnili w tym sezonie, że potrafią wygrywać z czołowymi zespołami. Naszym zdaniem wynik tej potyczki “zakręci się” w okolicach remisu.

Chelsea – Everton | Typ: Remis @3.90 BETFAN

Chelsea – Everton | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych i powyżej 2 żółtych kartek @4.00 BETFAN