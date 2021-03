Barnsley – Derby. Typy, kursy (10.03.2021)

Przed nami zaległe spotkanie 28. kolejki angielskiej Championship. Zaangażowane w walkę o miejsca barażowe Barnsley podejmuje Derby County. Mimo że w Polsce to ci drudzy są znacznie popularniejsi, to na dzisiaj mogą się interesować jedynie kwestią utrzymania w lidze.

Barnsley – Derby zapowiedź (środa, 20:00)

W bardzo dobrej formie są gospodarze dzisiejszego meczu. Wygrali siedem ostatnich meczów i zameldowali się w strefie barażowej! Ostatnia porażka to mecz Pucharu Anglii z Chelsea z 11 lutego, a w lidze jeszcze dawniej, bo aż 19 stycznia z Watfordem. The Tykes nie strzelają przesadnie wielu goli ani nie legitymują się bardzo szczelną obroną, a mimo tego są w czołówce. Apetyty drużyny Valeriena Ismaela rosną w miarę jedzenia i zapewne będą chcieli powalczyć o awans do Premier League.

Co innego w przypadku Derby. Tutaj forma nadal w kratkę, choć trzeba przyznać, że był miesiąc, w którym wydawało się, że wszystko wychodzi na prostą. Pomiędzy 19 stycznia a 23 lutym wygrali sześć meczów i tylko dwukrotnie dali się pokonać. Ostatnie trzy spotkania to jeden punkt i można powiedzieć powrót do punktu wyjścia. Nadal ich kłopotem jest brak skuteczności, bo na dzisiaj ekipa Kamila Jóźwiaka i kontuzjowanego Krystiana Bielika to trzeci od końca atak. Pod tym względem wyprzedzają tylko Sheffield Wednesday i Wycombe, które zamykają tabelę angielskiego zaplecza.

Barnsley – Derby kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Barnsley wygra, kurs: 1,87

Derby wygra, kurs: 4,20

Remis, kurs: 3,25

Barnsley – Derby typy

Faworytem gospodarze i to oni powinni wygrać. Kursy na zwycięstwo niezły, chociaż ten na dwa gole jeszcze lepszy i dlatego liczymy na dwa trafienia gospodarzy.

Typ: Barnsley powyżej 1,5 bramki @ 2,15 TOTALbet