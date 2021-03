Maciej Bartoszek rozwiązał umowę z Koroną Kielce

Maciej Bartoszek już nie będzie dłużej trenerem Korony Kielce. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Trener cieszył się zaufaniem zarządu

Maciej Bartoszek prowadził Koronę Kielce od marca ubiegłego roku. Jego misją było utrzymanie podopiecznych w lidze, jednak ostatecznie zespół ze stolicy województwa świętokrzyskiego opuścił ekstraklasę. Mimo to, trener mógł się cieszyć zaufaniem zarządu. Nawet pomimo słabszej formy Korony w I lidze, 43-latek miał w klubie pewną pozycję. Dowodem na to było zwiększenie kompetencji – przed rundą wiosenną Maciej Bartoszek objął funkcję dyrektora sportowego. Jak się jednak okazało – nie na długo.

Korona Kielce po przerwie zimowej nie wygrała ani jednego meczu. Zespół przegrał z Widzewem i GKS-em Jastrzębie 0:2 i zremisował z Chrobrym Głogów 2:2. To wywołało falę spekulacji na temat trenera kielczan.

Ostateczna decyzja obu stron

Koniec końców, Maciej Bartoszek rozstał się z klubem. Szkoleniowiec rozwiązał z Koroną umowę za porozumieniem stron.

– W trwającym tygodniu przeprowadziliśmy wiele wspólnych rozmów na temat przyszłości pierwszej drużyny i klubu. Zastanawialiśmy się, jakie działania powinniśmy podjąć żeby dać drużynie pozytywny bodziec do dalszego rozwoju, oczyścić atmosferę, a jednocześnie wyhamować falę hejtu i pomówień. Dziś podjęliśmy wspólną decyzję o zmianie na stanowisku I trenera. Była to bardzo trudna decyzja, ale wierzymy, że na dziś to jedyny rozsądny krok, by dalej iść do przodu – powiedział w oficjalnym komunikacie klubu Maciej Bartoszek.

W związku z odejściem trenera, drużynę Korony w najbliższym ligowym meczu poprowadzi Kamil Kuzera. Na razie jednak nie wiadomo, kto będzie szkoleniowcem zespołu na stałe.