Leeds United – Chelsea. Typy, kursy (13.03.2021)

Sobota z Premier League rozpocznie się od bardzo ciekawego spotkania pomiędzy Leeds United a Chelsea. Obie drużyny preferują ofensywny styl gry, więc na pewno kibice na całym świecie nie będą narzekali na nudę podczas oglądania tego spotkania. Bukmacherzy nie mają jednak wątpliwości co do doboru faworyta na ten mecz. Chelsea w ostatnim czasie gra na naprawdę wysokim poziomie, a Thomas Tuchel może być bardzo zadowolony z rezultatów swojej drużyny. Gospodarze za to nie zdobyli żadnego punktu w dwóch poprzednich ligowych spotkaniach i na pewno kibice Leeds mogą zastanawiać się nad tym czy nie jest to początek jakiegoś kryzysu. Dzisiejsze starcie może jednak okazać się dla gospodarzy przełomowe.

Leeds United – Chelsea zapowiedź (sobota, 13:30)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno nie mogą być zadowoleni ze swoich ostatnich wyników. Gracze Leeds w ostatnich pięciu spotkaniach wygrali zaledwie raz, a cztery razy musieli uznać wyższość swoich rywali. Dzisiaj o punkty po raz kolejny nie będzie łatwo, bo na Elland Road przyjeżdża rozpędzona Chelsea. W Premier League jednak wszystko jest możliwe i nie można wykluczać niespodzianki. Mimo wszystko gospodarze muszą zagrać zdecydowanie lepiej niż ostatnio jeśli myślą o zdobyciu punktów w spotkaniu z Chelsea.

Goście dzisiejszego starcia w ostatnim czasie grają na wysokim poziomie, a kibice ekipy z Londynu mogą być bardzo zadowoleni z postawy swoich ulubieńców. Przed startem 28. kolejki Chelsea znajdowała się już w czołowej czwórce Premier League i patrząc na to jak wyglądał ten sezon Londyńczyków przed przyjściem Tuchela to trzeba uznać ten wynik za ogromny sukces. Do końca sezonu jest jednak daleka droga i goście dzisiejszego starcia dalej muszą naciskać na swoich rywali i zdobywać kolejne punkty. Dzisiejsze starcie zapowiada się naprawdę ciekawie.

Leeds United – Chelsea kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Chelsea. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.75. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Leeds United – Chelsea, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.05. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.85.

Leeds United – Chelsea nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się wygranej ekipy Thomasa Tuchela. Chelsea w ostatnim czasie jest nie do pokonania, a dodatkowo drużyna z Londynu nie traci praktycznie żadnych bramek. Choć gospodarze dzisiejszego starcia nie mają zamiaru się bronić i grają z reguły ofensywnie to w ostatnim czasie zawodnicy Leeds nie grają na najwyższym poziomie. Tego samego nie można powiedzieć o gościach z Londynu. Chelsea jest już w czołowej czwórce choć jeszcze jakiś czas temu mogło się wydawać, że o to będzie bardzo ciężko. Dzisiejsze spotkanie zapowiada się na bardzo ciekawe, ale można spodziewać się wygranej Chelsea i chociażby bramki Masona Mounta, który w ostatnim meczu wszedł dopiero w drugiej połowie i będzie wypoczęty.

Leeds United – Chelsea | Typ: Chelsea @1.75 BETFAN

Leeds United – Chelsea | Typ: Mason Mount strzeli gola @3.25 BETFAN