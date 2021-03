Crystal Palace – WBA. Typy, kursy (13.03.2021)

Dziś o 16:00 w Premier League tylko jedno spotkanie, a zmierzą się w nim Crystal Palace z WBA. Mecz nie wyzwala raczej zbyt dużych emocji, gdyż losy obu drużyn w tym sezonie zdają się być przesądzone. Czy ekipy z dolnej części tabeli zaskoczą widzów i zapewnią niezłe widowisko?

Crystal Palace – WBA zapowiedź (sobota, 16:00)

Dla gospodarzy ostatni okres nie jest zbyt udany – jedno zwycięstwo, w dodatku niezwykle szczęśliwe, na przestrzeni sześciu kolejek nie napawa optymizmem. Ekipa Orłów w kilku ostatnich sezonach przyzwyczaiła nas jednak do tego, że po zapewnieniu sobie utrzymania wyraźnie odpuszcza i notuje serię gorszych rezultatów. Duży wpływ na postawę Crystal Palace miała nieobecność lidera zespołu Wilfrieda Zahy, który opuścił kilka kolejek z powodu kontuzji. Ostatni mecz ekipy prowadzonej przez Roya Hodgsona to kompletny blamaż i porażka w derbach Londynu z Tottenhamem 1:4.

Jeśli chodzi z kolei o WBA, to przyjście Sama Allardyce’a nie uleczyło drużyny i najpewniej pożegna się ona z rozgrywkami po tym sezonie. Ostatnie 10 kolejek to zaledwie jedno zwycięstwo The Baggies, co sprawia, że tracą oni aż osiem punktów do pierwszego bezpiecznego miejsca. Biorąc pod uwagę solidnie spisujące się Fulham szanse na utrzymanie dla West Bromu są już iluzoryczne. Warto jednak zauważyć, że postawa gości w defensywie znacznie się poprawiła, a w rezultacie WBA zanotowało trzy czyste konta w czterech ostatnich starciach.

Crystal Palace – WBA kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Crystal Palace, kurs: 2.37

– remis, kurs: 3.10

– zwycięstwo WBA, kurs: 3.55

Crystal Palace – WBA nasze typy

Powrót do gry Zahy będzie ogromnym wzmocnieniem dla ekipy gospodarzy, która jednak nie ma przed sobą większych celów. WBA znacznie poprawiło się w defensywie, co może zwiastować nam underowy pojedynek.

Crystal Palace – WBA | Typ: Obie drużyny nie strzelą gola @1.72 BETFAN

Crystal Palace – WBA | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.52 BETFAN