Fulham – Manchester City. Typy, kursy (13.03.2021)

Sobotni wieczór z angielską piłką spędzimy oglądając starcie Fulham z Manchesterem City. Gospodarze cały czas desperacko walczą o utrzymanie, czy mają oni jakiekolwiek szanse w starciu z gigantem z Etihad Stadium?

Fulham – Manchester City zapowiedź (sobota, 21:00)

Piłkarze Scotta Parkera walczą o ligowy byt jak prawdziwe lwy, zespól z Londynu w ostatnich 5 spotkaniach zanotował tylko jedną porażkę, odnosząc przy tym 2 wygrane oraz 2 remisy. Fulham w ostatniej kolejce pokonało na wyjeździe Liverpool wynikiem 1:0, co samo w sobie stanowi naprawdę ogromne osiągnięcie, niezależnie od obecnej formy The Reds. Na ten moment ekipa z Craven Cottage ma dokładnie tyle samo punktów co znajdujące się w bezpiecznej strefie Brighton. Jak zatem widać zespół nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii utrzymania się w stawce.

Manchester City musiał z kolei w środku tygodnia rozegrać spotkanie z Southampton. The Cityzens zdemolowali Świętych – wynik końcowy 5:2 dobrze odzwierciedla dominację zespołu z Manchesteru w tym starciu. Okazała wygrana może cieszyć, szczególnie po przegranych w zeszły weekend derbach z Manchesterem United (0:2). Zespół z Etihad Stadium ma obecnie 14 punktów przewagi nad zajmującymi drugą lokatę Czerwonymi Diabłami, pamiętać jednak należy, że dzięki środowemu spotkaniu City ma rozegrany o jeden mecz więcej od swoich rywali w walce o tytuł. Pierwszy w tym sezonie pojedynek Manchesteru City z Fulham zakończył się wygraną dzisiejszych gości wynikiem 2:0.

Fulham – Manchester City kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Fulham – 10.00; remis – 5.10; zwycięstwo City – 1.35.

Fulham – Manchester City nasze typy

Biorąc pod uwagę ostatnie występy Fulham, walkę drużyny o utrzymanie oraz fakt, iż City ma do rozegrania w środku tygodnia rewanżowe starcie w LM, stawiamy dzisiaj na BTTS. DO tego typujemy, że goście zdobędą gola w obu połowach.

Fulham – Manchester City | Typ: BTTS @2.15 BETFAN

Fulham – Manchester City | Typ: City zdobędzie gola w obu połowach @2.15 BETFAN