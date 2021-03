Arsenal – Tottenham. Typy, kursy (14.03.2021)

Niedziela w Premier League zapowiada się niezwykle ciekawie głównie z powodu Derbów Północnego Londynu czyli starcia pomiędzy Tottenhamem a Arsenalem. Obie drużyny nie mogą zaliczyć bieżących rozgrywek do najbardziej udanych, jednak goście nadal mogą powalczyć o miejsce w czołowej czwórce.

Arsenal – Tottenham zapowiedź (niedziela, 17:30)

Arsenal w ostatnich tygodniach radzi sobie co najmniej przyzwoicie, jednak potracone w pierwszej części sezonu punkty mogą okazać się nie do odrobienia. Szkoleniowiec Kanonierów Mikel Arteta zdaje się koncentrować siły zespołu na Lidze Europy, gdyż w tych rozgrywkach łatwiej będzie im wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. Awans do ćwierćfinału Ligi Europy jest już dla nich na wyciągnięcie ręki po pokonaniu w pierwszym meczu na wyjeździe Olympiakosu 3:1. Trudno jednak przypuszczać, by Arteta mógł potraktować ulgowo tak ważny dla kibiców pojedynek jak ten z Tottenhamem.

Koguty wskoczyły na bardzo dobre tory i wygrały wszystkie swoje pięć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Spurs również walczą w Lidze Europy i podobnie do Arsenalu są bardzo bliscy awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek po pokonaniu Dinama Zagrzeb. Ostatnia kolejka ligowa to prawdziwy popis graczy Jose Mourinho i pewne pokonanie Crystal Palace 4:1. W kapitalnej formie znajduje się trio ofensywne Tottenhamu czyli Kane, Son i powracający do świetnej dyspozycji Bale.

Arsenal – Tottenham kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Arsenalu, kurs: 2.55

– remis, kurs: 3.25

– zwycięstwo Tottenhamu, kurs: 2.85

Arsenal – Tottenham nasze typy

Forma prezentowana przez oba zespoły może wskazywać na to, że to Tottenham jest faworytem tej potyczki. Jak dobrze jednak wiemy, „derby rządzą się swoimi prawami” i na pewno nie można skreślać Arsenalu. Spodziewamy się ciekawego starcia z przynajmniej kilkoma bramkami.

Arsenal – Tottenham | Typ: Remis @3.25 BETFAN

Arsenal – Tottenham | Typ: Kane zaliczy asystę @3.50 BETFAN