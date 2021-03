AC Milan – Napoli. Typy, kursy (14.03.2021)

W najciekawszym meczu 27. kolejki Serie A, Milan zmierzy się na własnym obiekcie z Napoli. Obie ekipy w ostatnich trzech ligowych spotkaniach nie zanotowały porażki.

AC Milan – Napoli zapowiedź (niedziela, 20:45)

Problemy kadrowe, spadek formy. Gdy wydawało się, że Milan zacznie notować jeszcze gorsze wyniki, to Stefano Pioli mimo wszystko zdołał wyjść z nieciekawej sytuacji. Mediolańska ekipa wygrała dwa z trzech ostatnich ligowych meczów, pokonując m.in. Romę. Dodatkowo gracze Milanu osiągnęli cenny remis z Manchesterem United na Old Trafford.

Przed ekipą Pioliego kolejne, trudne zadanie. Do Mediolanu przyjeżdża Napoli, które po odpadnięciu z Ligi Europy może skupić się tylko na Serie A. W ostatniej kolejce zespół Gennaro Gattuso wygrał 3:1 na własnym obiekcie z Bologną. Aktualnie ekipa z Neapolu zajmuje szóste miejsce ze stratą pięciu punktów do czwartej Atalanty, przy czym gracze Napoli mają jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Juventusem.

Ostatni raz Milan mierzył się z Napoli 21 listopada. Mediolańska ekipa zdołała wygrać na wyjeździe 3:1.

AC Milan – Napoli kursy bukmacherów

Bukmacher nie wskazał faworyta tego starcia. Zarówno na zwycięstwo Milanu, jak i na wygraną Napoli jest kurs 2.7. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.3.

AC Milan – Napoli typy

Kluczową rolę w tej rywalizacji może odegrać sytuacja kadrowa obu zespołu. Milan musi poradzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. Przypuszczamy zatem, iż Napoli wywiezie z Mediolanu przynajmniej jeden punkt.

AC Milan – Napoli | Typ: Napoli strzeli gola w drugiej połowie 1.7 @ LV BET

AC Milan – Napoli | Typ: Napoli wygra lub remis i poniżej 3.5 bramki 2.02 @ LV BET