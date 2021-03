Adrian Mierzejewski w przyszłym sezonie zagra w kolejnym chińskim klubie. Jego nowym miejscem gry będzie Shanghai Shenhua.

Aklimatyzacja na Dalekim Wschodzie

Adrian Mierzejewski to piłkarski obieżyświat, aczkolwiek wydaje się, że w Chinach się zadomowił na dobre. 41-krotny reprezentant Polski występuje w Państwie Środka od trzech lat. Przez ten czas zagrał w 64 meczach tamtejszej Super League, gdzie może się pochwalić świetnymi statystykami. Łącznie w barwach Changchun Yatai, Chongqing Dangdai Lifan i Guanghou R&F piłkarz zdobył 14 goli i zaliczył 26 asyst.

Ostatnio 34-latek był wypożyczony z Chongqing Dangdai Lifan do Guangzhou R&F, któremu miał pomóc w walce o utrzymanie. Były reprezentant Polski w drużynie z Kantonu spisywał się dobrze – w sześciu meczach zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty. To przyczyniło się do 11. miejsca zespołu na koniec sezonu i pewnego utrzymania.

Z końcem roku Adrian Mierzejewski wrócił do Chongqing Dangdai Lifan, aczkolwiek od samego początku mówiło się, że niebawem odejdzie. Chiński klub zmaga się bowiem z problemami finansowymi, które miałby zażegnać po odejściu czołowych piłkarzy. Tym samym były zawodnik Polonii Warszawa znalazł się na celowniku klubów nie tylko z Chin, ale także Arabii Saudyjskiej.

Adrian Mierzejewski zostaje w Chinach

Koniec końców, Adrian Mierzejewski spędzi najbliższy sezon w Szanghaju. Piłkarz podpisał kontrakt z siódmym zespołem ubiegłego sezonu, Shanghai Shenhua, przenosząc się na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Aktualnie najbardziej znanymi zawodnikami klubu są: znany z Sevilli Stephane Mbia, reprezentant Kolumbii Giovanni Moreno, Ekwadorczyk Miler Bolanos oraz drugi Kameruńczyk, Christian Bassogog. Do niedawna w Szanghaju występował także Odion Ighalo, który jednak niedawno na stałe opuścił klub, przenosząc się do saudyjskiego Al Shabab.