Manchester City – Borussia Moenchengladbach. Typy, kursy (16.03.2021)

Pora na rewanżowy pojedynek Manchesteru City z Borussią Moenchengladbach. Piłkarze z Etihad Stadium nie potrzebują dzisiaj wiele, by wywalczyć sobie awans do następnej rundy. Czy gości stać na odwrócenie losów tej rywalizacji?

Manchester City – Borussia Moenchengladbach zapowiedź (wtorek, 21:00)

Zaliczka dwóch goli z pierwszego spotkania wydaje się bezpieczna. The Cityznes są bez wątpienia obecnie jedną z najlepszych drużyn w Europie. Po dosyć niespodziewanej porażce z Manchesterem United nie ma już śladu, wygrane 5:2 z Southampton oraz 3:0 przeciwko Fulham, potwierdziły tylko jak mocną ekipą jest City. Zespół pewnie zmierza w kierunku kolejnego mistrzostwa Anglii, bezpieczna przewaga w tabeli pozwala piłkarzom z Manchesteru na skupienie swojej uwagi na Champions League, w której za kadencji Guardioli ani razu nie zagrali nawet w półfinale.

Borussia Moenchengladbach nie ma już chyba wielkich nadziei na awans. Mimo możliwej do odrobienia straty z pierwszego starcia, nastroje w niemieckiej ekipie są naprawdę słabe. Borussia w miniony weekend przegrała szóste spotkanie z rzędu, co więcej, zespół pozostaje bez wygranej od ośmiu meczów. Tragiczna dyspozycja dosyć szybko odbiła się na miejscu Borussi w tabeli Bundesligi. Drużyna, która do niedawna walczyła o europejskie puchary, znajduje się obecnie dopiero na 10. miejscu, tracąc przy tym aż siedem punktów do znajdującego się na 6. lokacie Bayeru Leverkusen.

Manchester City – Borussia Moenchengladbach kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana City – 1.25; remis – 6.15; zwycięstwo Borussi – 11.50.

Manchester City – Borussia Moenchengladbach nasze typy

Forma Borussi jest naprawdę koszmarna, z tego też powodu stawiamy dzisiaj na City z handicapem oraz na to, że goście nie strzelą ani jednego gola. Ekipa z Manchesteru powinna bez problemów przypieczętować swój awans do następnej rundy.

Manchester City – Borussia Moenchengladbach | Typ: handicap (-1): City @1.70 STS

Manchester City – Borussia Moenchengladbach | Typ: goście under 0.5 goli @1.86 STS