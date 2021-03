Gareth Southgate ogłosił skład angielskiej kadry na mecze eliminacji MŚ

Gareth Southgate ogłosił skład na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Anglii. W kadrze “Lwów Albionu” nie zabrakło Harry’ego Kane’a, Marcusa Rashforda i Raheema Sterlinga.

25 marca reprezentacja Anglii rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata od meczu z San Marino. Trzy dni później zespół zmierzy się z Albanią, natomiast na koniec zgrupowania podejmie na Wembley Polskę. Większość trenerów, w tym Paulo Sousa, już ogłosiła kadry na spotkania eliminacyjne. Gareth Southgate czekał jednak z konferencją do czwartku.

Selekcjoner reprezentacji Anglii postawił na większość sprawdzonych nazwisk. Wśród powołanych znalazło się również dwóch debiutantów – Sam Johnstone z West Bromwich Albion oraz Ollie Watkins z Aston Villi. Poza tym do kadry wrócili Luke Shaw (Manchester United), Jesse Lingard (West Ham) i John Stones (Manchester City).

Here it is… your first #ThreeLions squad of the year! 👊

— England (@England) March 18, 2021