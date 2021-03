Bayern – Stuttgart. Typy, kursy (20.03.2021)

W najciekawszym meczu 26. Kolejki Bundesligi Bayern Monachium zagra z VfB Stuttgart. Oba zespoły prezentują w ostatnim czasie wysoką formę i rzadko zapisują na swoim koncie porażki. Faworytem tej konfrontacji oczywiście pozostaje ekipa gospodarzy, która zmierza po kolejny tytuł mistrzowski.

Bayern – Stuttgart zapowiedź (sobota, 15:30)

Bawarczycy mieli przed tą kolejką cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli RB Lipsk. Po zwycięstwie ekipy Juliana Nagelsmanna z Arminią Bielefeld na Bayern ponownie została nałożona presja dobrego wyniku. Drużyna Hansiego Flicka prezentuje dobry futbol i pewnie wygrywa swoje spotkania. Ostatnie trzy kolejki to aż 12 zdobytych bramek, co przełożyło się na komplet punktów. Do tego wszystkiego dochodzi także bezproblemowy awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym to mistrz Niemiec zmierzy się z PSG.

VfB Stuttgart kapitalnie radzi sobie w bieżącym sezonie, pierwszym po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zajmują oni obecnie 8. pozycję w tabeli, ale patrząc na formę, a także stratę do poprzedzających drużyn, mogą nawet marzyć o grze w europejskich pucharach. Ostatnie pięć kolejek w wykonaniu VfB to aż 11 zdobytych punktów. Pierwszy mecz pomiędzy Bayernem a Stuttgartem w tym sezonie zakończył się zwycięstwem ekipy z Monachium, jednak z samego przebiegu spotkania beniaminek nie zasłużył na pozostanie z pustymi rękoma.

Bayern – Stuttgart kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Bayernu, kurs: 1.28

– remis, kurs: 6.60

– zwycięstwo Stuttgartu, kurs: 8.80

Bayern – Stuttgart nasze typy

Biorąc pod uwagę spore kłopoty Bayernu w defensywie i ciekawą grę Stuttgartu spodziewamy się ciekawego spotkania. Mimo wszystko to Bawarczycy wyglądają o wiele lepiej, a w fenomenalnej formie znajduje się walczący o pobicie rekordu Gerda Muellera Robert Lewandowski.

Bayern – Stuttgart | Typ: Bayern wygra + BTTS @2.02 BETFAN

Bayern – Stuttgart | Typ: Lewandowski strzeli 1. gola w meczu @2.70 BETFAN