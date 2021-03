Arsene Wenger zaproponował kontrowersyjne rozwiązanie. Mistrzostwa co dwa lata?

Arsene Wenger znów sprawił, że jest o nim głośno. Były trener Arsenalu, a obecnie szef departamentu FIFA odpowiedzialny za globalny rozwój piłki nożnej wyszedł z kontrowersyjnym pomysłem. Francuz zaproponował, żeby zarówno Mistrzostwa Świata, jak i Euro odbywały się co dwa lata.

Problemy w kalendarzu meczów międzynarodowych

Kalendarz międzynarodowych piłkarskich rozgrywek pod koniec ubiegłego roku wywoływał wiele pytań i odpowiedzi. Wszystko dlatego, że niektórzy piłkarze musieli grać niemal bez przerwy co trzy dni przez prawie trzy miesiące. Wpływ na to miała nie tylko reorganizacja rozgrywek klubowych, ale także meczów reprezentacyjnych. Pojedynki nie były eliminacjami do wielkich turniejów, a spotkaniami towarzyskimi bądź w ramach Ligi Narodów. To wywołało burzę, czy te mecze mają jakikolwiek sens, patrząc na obciążenie zawodników.

Plan Wengera

Przeciwnikiem Ligi Narodów oraz meczów towarzyskich reprezentacji okazał się Arsene Wenger. Działacz FIFA zabrał głos w tej sprawie na antenie beIN Sports, proponując kontrowersyjne rozwiązanie. Według byłego trenera Arsenalu idealnym rozwiązaniem byłoby rozgrywanie turniejów mistrzowskich – zarówno Mundialu, jak i Euro co dwa lata. Tym samym rozgrywki LN oraz międzynarodowe sparingi miałyby zostać całkowicie usunięte z terminarza.

– Zamiast przyjeżdżać na kadrę we wrześniu, październiku, listopadzie, marcu i czerwcu, gracze stawialiby się na zgrupowaniach tylko w październiku i lutym. Kwalifikacje można wtedy rozegrać w ciągu jednego, bądź dwóch miesięcy. Resztę roku zawodnicy mogliby poświęcić swoim klubom – przyznał Arsene Wenger.

Prezydent FIFA rozważa wdrożenie pomysłu Wengera

Warto dodać, że pozytywnie do rozwiązania byłego trenera Arsenalu podszedł prezydent FIFA, Gianni Infantino.

FIFA president Gianni Infantino is open to changing the football calendar after Arsene Wenger proposed World Cups and European Championships should happen every two years. pic.twitter.com/gZFfh5iu3D — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 19, 2021

– Będziemy debatować i omawiać kalendarz, zaczynając od teraz, ponieważ musimy podjąć decyzję w kilka następnych miesięcy. im wcześniej, tym lepiej, do końca roku lub w ciągu przyszłego, abyśmy mogli wszystko zaplanować – skomentował Infantino.