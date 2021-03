Robert Lewandowski coraz bliżej rekordu! Hat-trick w meczu Bundesligi

Robert Lewandowski zrobił kolejny krok w kierunku rekordu. Piłkarz zdobył hat-tricka w starciu ze Stuttgartem i brakuje mu tylko sześć goli do historycznego wyniku Gerda Müllera.

Robert Lewandowski znowu bohaterem meczu

W sobotnim spotkaniu Bayern Monachium poczynił kolejny krok do mistrzostwa Niemiec. Bawarczycy pokonali na Allianz-Arenie Stuttgart aż 4:0, choć od 12. minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Alphonso Daviesa. Trzy ciosy – jeszcze przed przerwą – zadał rywalom Robert Lewandowski, natomiast jedno trafienie dołożył Serge Gnabry.

Dzięki zwycięstwu nad Stuttgartem Bayern Monachium umocnił się na pierwszym miejscu w Bundeslidze. Podopieczni Hansiego Flicka 61 punktów, czyli o cztery więcej niż drugi RB Lipsk.

Lewy zmierza po rekord

Dzięki hat-trickowi Lewandowski ma już na koncie 34 gole w tym sezonie. To dokładnie tyle samo, co w całych poprzednich rozgrywkach. Do historycznego wyniki Gerda Müllera brakuje reprezentantowi Polski już tylko sześciu goli. Patrząc, że do końca sezonu Bundesligi pozostało jeszcze osiem kolejek, pobiecie rekordu przez Lewego jest bardzo realnym scenariuszem.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart 4:0

Lewandowski 18’ 23’ 39’, Gnabry 22’

Fot. Bundesliga