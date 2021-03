Jakub Moder zagrał pierwszy raz w wyjściowej jedenastce w Premier League

Jakub Moder po raz pierwszy wystąpił w pierwszym składzie w meczu Premier League. Piłkarz zanotował przyzwoity występ, a jego Brighton pokonał Newcastle 3:0.

21-latek musiał poczekać na swoją szansę

Jakub Moder trafił na stałe do Brighton and Hove Albion pod koniec grudnia. Od samego początku trener zespołu Graham Potter deklarował jednak, że piłkarz potrzebuje jeszcze czasu, żeby otrzymać szansę debiutu w zespole. Po raz pierwszy w kadrze meczowej reprezentant Polski znalazł się 27 stycznia, aczkolwiek nie otrzymał szansy w starciu z Fulham.

Koniec końców, reprezentant Polski otrzymał szansę gry od pierwszej minuty w starciu z Leicester w Pucharze Anglii. Wówczas podopieczni Grahama Pottera przegrali 0:1, aczkolwiek były piłkarz Lecha Poznań zebrał dobre recenzje. Potem Jakub Moder zagrał jeszcze w dwóch spotkaniach ligowych – wszedł na ostatnie minuty w spotkaniach z West Bromwich i Southampton.

Solidny występ Modera

W sobotnim meczu Jakub Moder otrzymał swoją pierwszą szansę gry od pierwszej minuty w Premier League. Tym razem trener zdecydował się postawić piłkarza na lewej pomocy, co jest nietypowym miejscem dla 21-letniego piłkarza.

Reprezentant Polski w meczu z Newcastle zagrał dosyć asekuracyjnie. Nie wyróżniał się na placu gry, aczkolwiek można w jego grze dostrzec kilka udanych pojedynczych zagrań. Choćby w 68. minucie, gdy ograł jednego z rywali i rozegrał piłkę do środka. Poza tym Jakub Moder rzadko tracił piłkę i wygrał większość pojedynków z rywalami. Nie miał wpływu na końcowy wynik, aczkolwiek jego występ można uznać za solidny. Dowodem na to jest fakt, iż Graham Potter pozostawił piłkarza na placu gry do 89. minuty.

Brighton ucieka od strefy spadkowej

Cały mecz zakończył się dla Brighton bardzo udanie. Zespół wygrał bowiem aż 3:0 po bramkach Leandro Trossarda, Danny’ego Welbecka i Neala Maupaya. To właśnie pierwszego z powyższych zawodników można uznać za najlepszego na placu gry. Belg nie tylko strzelił gola, ale także zaliczył asystę. Należy go pochwalić też za rozprowadzanie piłki i skuteczność w pojedynkach. Piłkarz nie miał wielu kontaktów z piłką, aczkolwiek w większości sytuacji był zagrożeniem dla “Srok”.

Dzięki zwycięstwu z Newcastle, “Mewy” odskoczyły od strefy spadkowej. Zespół Grahama Pottera aktualnie zajmuje 16. lokatę, już sześć punktów nad strefą spadkową. Gorzej wygląda sytuacja “Srok”, które znajdują się tuż pod sobotnim rywalem, ale mają tylko dwa oczka więcej od osiemnastego Fulham.

Brighton and Hove Albion – Newcastle United 3:0

Trossard 45+3’, Welbeck 51’, Maupay 68’

Fot. screen Canal+Sport