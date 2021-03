Stomil Olsztyn – Widzew Łódź. Typy, kursy (21.03.2021)

W jedynym niedzielnym spotkaniu 21. kolejki Fortuna 1 Liga, Stomil Olsztyn zmierzy się na własnym obiekcie z Widzewem Łódź. Faworytem tej rywalizacji w oczach bukmacherów jest ekipa gości.

Stomil Olsztyn – Widzew Łódź zapowiedź (niedziela, 12:40)

Bardzo przeciętnie piłkarze Stomila rozpoczęli rundę wiosenną. Wystarczy powiedzieć, że klub z Olsztyna zanotował jedno zwycięstwo i dwie porażki. Wygrana przypada na rywalizację z Odrą Opole, natomiast przegrane mecze to starcia z GKS-em Tychy i ŁKS-em Łódź.

W zdecydowanie lepszym stylu nowy rok rozpoczął Widzew. Klub z Łodzi do tej pory nie zaliczył porażki w lidze, wygrywając dwa mecze, a także notując trzy remisy. Trudno jednak spodziewać się, by Widzew Łódź powalczył w tym sezonie o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej chociażby przez baraże. Aktualnie strata do szóstego miejsca wynosi sześć oczek.

Ostatni raz Stomil Olsztyn rywalizował z Widzewem Łódź 19 września. Mecz zakończył się wygraną ekipy z Łodzi, która pokonała rywala na własnym obiekcie 2:0.

Stomil Olsztyn – Widzew Łódź kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Widzew Łódź. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.92. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.35. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.15.

Stomil Olsztyn – Widzew Łódź typy

Kilka argumentów stoi po stronie Widzewa. Nie można jednak wykluczyć, iż Stomil Olsztyn powalczy w tej rywalizacji przynajmniej o remis. Spodziewamy się goli z dwóch stron.

Stomil Olsztyn – Widzew Łódź | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.95 @ LV BET

Stomil Olsztyn – Widzew Łódź | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.6 @ LV BET