Real Sociedad – FC Barcelona. Typy, kursy (21.03.2021)

Barcelona za sprawą kolejnych wpadek Atletico powróciła do walki o mistrzowski tytuł. Piłkarze Koemana zmierzą się dzisiaj na wyjeździe z Realem Sociedad. W przeszłości spotkania na Estadio Anoeta były dla Katalończyków prawdziwą zmorą. Jak będzie tym razem?

Real Sociedad – FC Barcelona zapowiedź (niedziela. 21:00)

Real Sociedad po serii 7 spotkań bez porażki, dosyć niespodziewanie poległ w ostatniej kolejce w starciu przeciwko Granadzie. Piłkarze z Baskonii przegrali ten mecz wynikiem 0:1, gdyby nie porażka Realu Betis w tej samej kolejce, to dzisiejsi gospodarze straciliby swoje

5. miejsce w tabeli. Real Sociedad od zawsze potrafi grać z Barceloną na swoim obiekcie. Ostatni mecz u siebie, w którym Baskowie nie strzelili gola w starciu z Barcą miał miejsce w 2017 roku. Co więcej, w 10 poprzednich spotkaniach tych drużyn, aż ośmiokrotnie dochodziło do sytuacji, w której obie ekipy strzelały gola.

Barcelona nieoczekiwanie powróciła do wyścigu o tytuł. Piłkarze z Camp Nou tracą do Atletico już tylko 4 punkty. Warto dodać, że zespoły czeka jeszcze bezpośredni pojedynek. Blaugrana może pochwalić się obecnie serią 4 ligowych wygranych z rzędu. Na tym etapie rozgrywek, zespół po prostu musi wygrać dzisiejsze spotkanie, jeżeli realnie chce walczyć o mistrzostwo. Atletico pokazało w minionym miesiącu, że słabo radzi sobie z presją, Barcelona musi robić swoje i wygrywać kolejne spotkania. W ostatnich 10 meczach, Leo Messi zdobył łącznie 10 bramek, co tylko potwierdza, w jak świetnej formie jest Argentyńczyk.

Real Sociedad – FC Barcelona przewidywane składy

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; D Silva, Illarramendi, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal

FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, De Jong; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Dembele, Messi, Griezmann

Real Sociedad – FC Barcelona kursy bukmacherów

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Realu Sociedad, kurs: 3.85

– remis, kurs: 3.80

– zwycięstwo Barcelony, kurs: 1.87

Real Sociedad – FC Barcelona nasze typy

Historia spotkań tych drużyn skłania do postawienia w ich dzisiejszym meczu na BTTS. Barcelona musi dzisiaj wygrać, jeżeli chce dalej marzyć o tytule mistrzowskim. Messi znajduje się w kapitalnej formie, dlatego typujemy, że Barcelona wygra ten mecz, a Argentyńczyk wpisze się na listę strzelców.

Real Sociedad – FC Barcelona | Typ: BTTS @1.59 BETFAN

Real Sociedad – FC Barcelona | Typ: wygrana Barcelony + gol Messiego @3.00 [Zakłady specjalne] BETFAN