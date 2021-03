Aston Villa – Tottenham. Typy, kursy (21.03.2021)

Ostatnim weekendowym pojedynkiem w Premier League będzie starcie Aston Villi z Tottenhamem. Obie drużyny nadal walczą o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, więc stawka tej konfrontacji jest wysoka. Kto lepiej poradzi sobie z presją i zanotuje korzystny rezultat?

Aston Villa – Tottenham zapowiedź (niedziela, 20:30)

Po świetnie rozpoczętym sezonie 2020/2021 Aston Villa zdaje się powoli nie wytrzymywać tempa i notuje coraz więcej wpadek. Ostatnie sześć kolejek to zaledwie jedno zwycięstwo i łącznie sześć zdobytych punktów. Jak na drużynę aspirującą do gry w europejskich pucharach nie jest to porażający wynik, a The Villans znaleźli się na 9. Pozycji w Premier League.

Jeśli chodzi natomiast o Tottenham, to można było odnieść wrażenie, że ponownie wskoczyli oni na odpowiednie tory wygrywając pięć kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach tracąc przy tym tylko jednego gola. Jak się jednak okazało, wszystko legło w gruzach po dwóch porażkach – ligowej z Arsenalem i pucharowej z Dinamem Zagrzeb, za sprawą której Koguty odpadły z rozgrywek Ligi Europy. Kompromitacja na arenie europejskiej musi jak najszybciej odejść w niepamięć, ale czy tak się rzeczywiście stanie?

Aston Villa – Tottenham kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Aston Villi, kurs: 3.05

– remis, kurs: 3.30

– zwycięstwo Tottenhamu, kurs: 2.42

Aston Villa – Tottenham nasze typy

Trudno jest w tym meczu wyraźnie wskazać faworyta do zwycięstwa. Do niedawna można było wskazywać na Tottenham, jednak ich morale mogło zostać zniszczone za sprawą kompromitacji w Lidze Europy. Typujemy wyrównany pojedynek i gole z obu stron.

Aston Villa – Tottenham | Typ: Remis @3.30 BETFAN

Aston Villa – Tottenham | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych @2.40 BETFAN