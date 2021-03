Oficjalnie: Peter Bosz zwolniony z Bayeru Leverkusen

Peter Bosz już nie poprowadzi Bayeru Leverkusen. Holenderski trener stracił pracę po koszmarnych występach zespołu w 2021 roku.

Nieudane trzy miesiące “Aptekarzy”

Jeszcze w grudniu “Aptekarze” znajdowali się na fotelu lidera Bundesligi. Kluczowe okazało się jednak starcie z Bayernem – wówczas piłkarze z Leverkusen spadli z pierwszej pozycji i zaczęli przesuwać się coraz niżej w tabeli. Od tamtej pory drużyna wygrała tylko trzy razy – 2:1 z Borussią Dortmund, 5:2 ze Stuttgartem i 1:0 z Borussią Moenchengladbach.

W minionej kolejce Bayer Leverkusen przegrał aż 0:3 z walczącą o utrzymanie Herthą. Po tym spotkaniu drużyna zajmuje szóste miejsce w Bundeslidze, gromadząc 43 punkty. Trzeba podkreślić, że zespół nie ma już większych szans na awans do Ligi Mistrzów, gdyż do czwartej pozycji traci 11 punktów – tyle samo, ile do “Aptekarzy” traci trzynasty Augsburg.

Zmiana trenera

Ze względu na słabsze wyniki w ostatnim czasie, zarząd postanowił podjąć ostateczną decyzję w sprawie trenera. Postanowiono rozwiązać kontrakt z Peterem Boszem, który prowadził Bayer Levekusen przez dwa i pół roku. Jego miejsce zajmie Hannes Wolf, który będzie trenerem tymczasowym szóstego zespołu Bundesligi.