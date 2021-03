Polska vs Reszta Świata: Show Pekharta

Przed nami pierwsza przerwa w wiosennym graniu Ekstraklasy. Na szczęście niewymuszona koronawirusem, a dotyczy meczów reprezentacji. Jak to wyglądało w ostatnich meczach przed tygodniowym luzem? Sprawdzamy w kolejnym notowaniu cyklu z Noblebet.

Piast – Cracovia

Patrząc na liczby nie wyglądają one tragicznie, gdy weźmiemy je w ujęciu ogólnym. Niestety rozjazd – i to duży – pojawia się przy podziale na drużyny. Na początku meczu 7:2 dla Piasta w występach Polaków. Po przerwie, co prawda Michał Probierz dał szansę Filipowi Piszczkowi czy Jakubowi Koseckiemu, ale to się okazało za mało. Pasy znowu przegrały, a dobili ich… Polacy. Gole Jakuba Świerczoka oraz Dominika Steczyka dały Piastowi kolejny komplet punktów wiosną i awans na 6. miejsce w tabeli.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/31

Pogoń – Lechia

Na początku oba zespoły wyglądały idealnie tak samo. 6:5 na korzyść Polaków w ustawieniach wyjściowych, jednak to się zmieniło po przerwie. Pogoń pozostała przy swoim, ale w Lechii obcokrajowcy wchodzili za Polaków. Po wyniku można powiedzieć – pół żartem, pół serio – że gospodarze mieli przynajmniej o tego jednego miejscowego więcej, dzięki czemu wygrali 1:0.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/28

Śląsk – Wisła Płock

Ledwie trzech Polaków użył Vitezslav Lavicka w podstawowym składzie swojego – jak się później okazało – ostatniego meczu w barwach Śląska. To dość symptomatyczne, że takim wynikiem kończy pracę we Wrocławiu. Mimo wszystko mająca aż ośmiu miejscowych Wisła Płock na tym nie skorzystała. Krótko mówiąc tutaj korelacji Polska vs Reszta Świata do wyniku po prostu nie było. O meczu też jak najszybciej trzeba zapomnieć.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/29

Raków – Górnik

Rzadko się zdarza, by Górnik Zabrze miał więcej Polaków w wyjściowym składzie od swojego rywala. Tym razem tak było w starciu z trzecim zespołem tabeli. Po przerwie te proporcje się zmieniły i z 5:6, zrobiło się 6:5. To jednak nie wpłynęło na wynik. Ani w pierwszej, ani w drugiej połowie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/28

Lech – Jagiellonia

Lech niczym Śląsk lub Cracovia, tylko trzech Polaków w wyjściowym składzie. Co ciekawe to przynosiło rezultat pozytywny. Kolejorz prowadził 2:1 i miał sytuacje 11 na 10. Błażej Augustyn zaliczył w ten weekend hat-trick, a więc czerwoną kartkę w trzecim kolejnym meczu! Mimo tego Jaga odwróciła losy meczu m.in. za sprawą Batłomieja Wdowika, który gra teraz wyżej i korzysta na tym także zespół – drugi zespół w sezonie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/31

Warta – Podbeskidzie

Kolejny dobry występ Warty, która ma już jedenaście punktów przewagi nad strefą spadkową i niemal zaklepany ligowy byt na kolejne rozgrywki. Spora w tym zasługa jednego z nielicznych obcokrajowców – Makany Baku. Skrzydłowy w pięciu meczach uzbierał 3 gole i jedną asystę. Warto przy tym zauważyć, że spotkanie beniaminków, bez niespodzianki, było tym z największą liczbą Polaków w kolejce.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/31

Wisła Kraków – Stal

Niewielu biało-czerwonych w składach obu ekip, ale tutaj głównie “pretensje” można skierować do Wisły Kraków. Jednak to właśnie przyjezdni ratowali Białą Gwiazdę w niedzielne popołudnie przy Reymonta. To właśnie trafienia Brown Forbesa, Frydrycha i Savicia dały trzy punkty, które były także potwierdzeniem tego, że Wisła będzie miała spokój w walce o utrzymanie. Z kolei Stal mogła wyprzedzić Cracovie i uciec Podbeskidziu, ale nie dojechali do końca z wynikiem 1:0.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/29

Zagłębie – Legia

Na koniec kolejki prawdziwe show w wykonaniu Tomasa Pekharta. Uroda bramek strzelanych przez Czecha nie była zbyt duża, ale skuteczność bardzo wysoka. Za każdym razem znajdował się tam, gdzie potrzebowała go drużyna i w ten sposób zrobił cztery duże kroki w kierunku korony króla strzelców. Trudno bowiem wyobrażać sobie, by Jesus Imaz odrobił 9 goli straty w ostatnich ośmiu kolejkach. Warto zauważyć, że w końcowych minutach po stronie gospodarzy pojawił się na boisku Łukasz Łakomy, wychowanek Legii, który zimą zmienił Warszawę na Lubin w nieco kontrowersyjnych okolicznościach.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/32

Czeski poker

Początek kolejki zapowiadał kolejną dominacje bramkową Polaków. Ale kłopoty rozpoczęły się sobotni wieczór. Wówczas 3 gole w Poznaniu, a w niedzielę kolejny wpadł w Grodzisku, trzy sztuki w Krakowie i na koniec Pekhart przyklepał “zwycięstwo” Reszty Świata w tej kwestii.

Wśród polskich goli trzy strzelili młodzieżowcy – Michał Skóraś, Dominik Steczyk oraz Bartłomiej Wdowik.