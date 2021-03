Mariusz Rumak i Miłosz Stępiński poprowadzą młodzieżowe reprezentacje

Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie ogłosił zmiany w kadrach młodzieżowych. Nowym selekcjonerem kadry U-19 został Mariusz Rumak, a U-20 Miłosz Stępiński.

PZPN od początku roku zmienia selekcjonerów

Na początku roku w polskich kadrach narodowych doszło do sporych zmian. Najważniejszą jest niewątpliwie zmiana selekcjonera męskiej reprezentacji – Jerzego Brzęczka zastąpił Paulo Sousa. Do rotacji doszło również w kadrze kobiet, z którą pożegnał się po prawie pięciu latach Miłosz Stępiński, a zastąpi go przynajmniej na pewien czas Nina Patalon.

Zmiany nie ominęły także kadr młodzieżowych – w kadrze U-20 pozostał wakat po tym, jak Maciej Stolarczyk objął zespół U-21. Tymczasem Jacek Magiera, do tej pory prowadzący reprezentację U-19 zdecydował się wrócić do piłki klubowej, obejmując Śląsk Wrocław.

Nowe wyzwania Rumaka i Stępińskiego

Polski Związek Piłki Nożnej we wtorek poinformował o następcach dotychczasowych selekcjonerów. Tym samym kadrę U-20 objął dotychczasowy szkoleniowiec reprezentacji kobiet, Miłosz Stępiński. Z kolei trenerem drużyny narodowej do lat 19 został były trener m.in. Lecha Poznań i Śląska Wrocław, Mariusz Rumak. Obie decyzje zostały podjęte podczas wtorkowego posiedzenia PZPN-u.

Fot. PZPN