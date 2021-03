Marcus Rashford nie zagra w meczu Anglia-Polska

Marcus Rashford w przyszłym tygodniu nie wystąpi w meczu z reprezentacją Polski. Anglik doznał kontuzji kostki, przez co przedwcześnie opuścił zgrupowanie “Lwów Albionu”.

Polacy gotowi w komplecie na Anglię?

W najbliższą środę reprezentacja Polski zmierzy się z Anglią na Wembley. O meczu było głośno w ubiegłym tygodniu, gdyż Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek mieli problem z uzyskaniem zgody od klubu na wylot do Wysp Brytyjskich. Powodem były pandemiczne obostrzenia w Niemczech i Francji, które zakazują przemieszczania do państw spoza Unii Europejskiej. Koniec końców, cała trójka jednak będzie do dyspozycji Paulo Sousy.

Poza tym pod znakiem zapytania stoi występ Mateusza Klicha. Piłkarz Leeds United nie zagra z Węgrami, gdyż jego test na koronawirusa wykazał pozytywny wynik. Rezultat najnowszych badań jest jednak negatywny, dlatego już w spotkaniu Andory piłkarz może wrócić do kadry.

Osłabienia “Lwów Albionu”

Jak się okazuje, Anglicy także mogą mieć problemy kadrowe. Zgrupowanie “Lwów Albionu” opuścił bowiem Marcus Rashford. Piłkarz Manchesteru United doznał kontuzji kostki, przez co przedwcześnie wrócił do klubu. 23-latek udał się na badania i to już pewne, że nie zagra w żadnym z trzech najbliższych spotkań, wliczając mecz Polski.

Poza tym wciąż nie wiadomo, czy w zgrupowaniu będzie mógł wziąć udział Bukayo Saka. Piłkarz Arsenalu wciąż przebywa w klubie, gdzie przechodzi badania. Sztab szkoleniowy jednak liczy, że dołączy do kadry jeszcze w tym tygodniu.