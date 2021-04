🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (06.04.2021)

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów rozpoczną się od dwóch spotkań, a jednym z nich będzie pojedynek Manchesteru City z Borussią Dortmund. Faworytem do awansu są The Citizens, jednak ekipa z Niemiec nie ma już nic do stracenia i może postraszyć wyżej notowanego rywala.

Manchester City – Borussia Dortmund zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze znajdują się na bardzo dobrym kursie do zdobycia kilku trofeów w tym sezonie, a w ich zasięgu pozostaje nawet poczwórna korona. Premier League wydaje się sprawą rozstrzygniętą, gdyż przewaga Obywateli nad drugim w tabeli Manchesterem United wynosi aż 14 punktów. Puchary krajowe to walka w półfinale FA Cup z Chelsea oraz finał EFL Cup z Tottenhamem. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów trafili na Borussię Dortmund, co zostało odebrane jako dość szczęśliwe losowanie.

Ekipa BVB nie może pochwalić się tak okazałym dorobkiem co Manchester City. Ich sytuacja w Bundeslidze nie jest najlepsza, gdyż muszą drżeć o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Strata do Eintrachtu Frankfurt wynosi obecnie cztery punkty, co przy dobrze dysponowanej drużynie Orłów może stanowić spory problem. BVB musi zatem podzielić swoją uwagę na dwa fronty, ale to w Champions League nie mają już absolutnie nic do stracenia.

Manchester City – Borussia Dortmund przewidywane składy

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Guendogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling

Borussia Dortmund: Hitz; Meunier, Can, Hummels, Schulz; Dahoud, Reyna, Bellingham, Brandt, Hazard; Haaland

Manchester City – Borussia Dortmund kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Manchesteru City, kurs: 1.44

– remis, kurs: 4.90

– zwycięstwo Borussia Dortmund, kurs: 6.60

Manchester City – Borussia Dortmund nasze typy

Grający u siebie Manchester City z pewnością będzie chciał zapewnić sobie jak najlepszą zaliczkę przed rewanżowym starciem. Borussia Dortmund wydaje się być słabiej dysponowana, ale na pewno stać ich na postraszenie The Citizens. Mimo wszystko typujemy wygraną gospodarzy.

Manchester City – Borussia Dortmund | Typ: Man City wygra 1. połowę i cały mecz + powyżej 2,5 gola @2.11 BETFAN

Manchester City – Borussia Dortmund | Typ: BTTS @1.69 BETFAN