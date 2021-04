Piast Gliwice coraz bliżej pucharów! Trzy punkty w meczu z Wisłą Płock

Piast Gliwice po reprezentacyjnej przerwie pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 1:0. Dzięki temu podopieczni Waldemara Fornalika wskoczyli na czwarte miejsce w PKO BP Ekstraklasie.

Lepsze nastroje gliwiczan

Przed przerwą reprezentacyjną zdecydowanie lepiej spisywali się piłkarze z Gliwic. Podopieczni Waldemara Fornalika nie przegrali w marcu ani jednego meczu, zdobywając siedem punktów w trzech meczach ligowych. W ostatnim starciu – przeciwko Cracovii, okazał się Gerard Badia, który zanotował dwie asysty.

Z kolei “Nafciarze” nie mogli mieć powodów do zadowolenia – od 14 lutego i meczu z Lechem Poznań zespół nie wygrał ani razu. W sześciu meczach płocczanie zanotowali trzy remisy i tyle samo porażek, przez co spadli na trzynastą lokatę w ekstraklasie.

“Nafciarze” z przewagą przy piłce, ale to nie wystarczyło

Koniec końców, tym razem zespołem zwycięskim okazali się jednak goście. Chociaż to płocczanie mieli wyraźną przewagę w posiadaniu piłki, szczególnie po przerwie, to podopieczni Waldemara Fornalika wywalczyli trzy punkty. Kluczowy okazał się gol w 54. minucie, który okazał się pierwszym i ostatnim w tym spotkaniu. Jakub Świerczok tym razem nie skierował piłki do bramki, ale asystował przy bramce Michała Chrapka. Pomocnik Piasta w tamtej sytuacji znalazł się w polu karnym i strzałem z bliska otworzył wynik.

Na pewno mogła też zwrócić uwagę cieszynka piłkarza. Szereg piłkarzy Piasta ustawił się wtedy przed Michałem Chrapkiem, który “zdmuchnął” kolegów, który upadli na murawę.

Za “cichego” bohateru meczu można z kolei uznać Bartosza Rymaniaka. Piłkarz najbardziej z całego bloku defensywnego pomagał Frantiskowi Plachowi. Były zawodnik Korony Kielce często asekurował parę stoperów we własnym polu karnym, sprawiając w ten sposób problemy ofensywie ich rywali.

Piast bliżej pucharów, Wisła coraz niżej…

Dzięki temu zwycięstwu gliwiczanie awansowali na czwarte miejsce w lidze i mają obecnie na koncie 34 punkty. Tymczasem “Nafciarze” nie mogą mieć powodów do zadowolenia – nie wygrali już bowiem siódmego meczu z rzędu. W ten sposób podopieczni Radosława Sobolewskiego są na 13. miejscu, gromadząc 25 punktów. Chociaż ich przewaga nad strefą spadkową jest w tej chwili spora – wynosi siedem oczek, płocczanie nie mogą patrzeć optymistycznie na dalszy rozwój wydarzeń.

W następnej kolejce Wisła Płock zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Z kolei Piast Gliwice najpierw czeka starcie w ramach Pucharu Polski z Arką, a w lidze podejmą na własnym stadionie Górnika Zabrze.

Wisła Płock – Piast Gliwice 0:1

Chrapek 54’

Fot. screen Canal+