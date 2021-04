Sevilla – Atletico 🇪🇸 Typy, kursy (04.04.2021)

Ostatnie niedzielne spotkanie w LaLiga zapowiada się arcyciekawie, bowiem zmierzą się ze sobą dwa czołowe zespoły – Sevilla oraz Atletico Madryt. Trudno jest w tym meczu wskazać jednoznacznie faworyta, gdyż każda z ekip ma swoje atuty, którymi może zaskoczyć rywala.

Sevilla – Atletico zapowiedź (niedziela, 21:00)

Po 28. kolejkach bieżących rozgrywek Sevilla znalazła się na „ziemi niczyjej”, gdyż plasuje się na bezpiecznej, czwartej pozycji w tabeli. Ich strata do trzeciej Barcelony to aż siedem punktów, natomiast przewaga nad piątym Villarrealem aż dziewięć. Ekipa z Andaluzji ma zatem komfortową sytuację, ponieważ najprawdopodobniej zakończy zmagania właśnie na czwartej lokacie. Ich trzy ostatnie konfrontacje to dwa zwycięstwa i remis, a na uwagę zasługują dwa czyste konta, które mogą wskazywać na powrót do świetnej gry defensywnej drużyny.

Nikomu nie trzeba mówić o tym, że Atletico również należy do zespołów z kapitalną formacją defensywną. W tym sezonie stracili oni zaledwie 18 bramek, co stanowi najlepszy wynik w LaLiga. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów ekipa Diego Simeone może w pełni skupić się na obronie fotela lidera rozgrywek ligowych. Ostatnie kolejki to przeplatanie zwycięstw z remisami. Aby utrzymać się na pierwszej pozycji Atletico musi zacząć ponownie regularnie wygrywać.

Sevilla – Atletico kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Sevilli, kurs: 2.40

– remis, kurs: 3.25

– zwycięstwo Atletico, kurs: 3.30

Sevilla – Atletico nasze typy

Niedzielny hit LaLiga nie będzie naszym zdaniem obfitował w dużą liczbę bramek, gdyż mamy do czynienia z dwiema najlepszymi defensywami w stawce. Pojedynek zapowiada się wyrównanie i naszym zdaniem zobaczymy podział punktów.

Sevilla – Atletico | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.90 BETFAN

Sevilla – Atletico | Typ: X @3.25 BETFAN