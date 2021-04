Tymoteusz Puchacz na celowniku klubu Bundesligi

Tymoteusz Puchacz w przyszłym sezonie zagra w Bundeslidze? Jak informuje Radosław Nawrot z “Interii”, zainteresowanie piłkarzem Lecha Poznań wyraża Union Berlin.

Przeciętny sezon Puchacza

Tymoteusz Puchacz już od dłuższego czasu jest ważną postacią Lecha Poznań. Dowodem na to jest fakt, iż piłkarz w kilku spotkaniach zakładał kapitańską opaskę – tak było m.in. w starciach z Benficą i Rakowem. W obecnych rozgrywkach 22-latek wystąpił w 35 meczach, w których zdobył dwa gole i zaliczył pięć asyst.

Aktualny sezon jest dla Lechity nieco mniej udany niż poprzedni. 22-latek kilka razy zebrał negatywne recenzje za występy na lewej stronie defensywy “Kolejorza”. Piłkarscy eksperci zarzucali mu brak koncentracji oraz zbyt wolne powroty na własną połowę podczas akcji rywali.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Tymoteusz Puchacz jest jednym z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia w PKO BP Ekstraklasie. Zwrócił na to uwagę choćby selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa, który powołał piłkarza niedawno do szerokiej kadry. Chociaż 22-latek ostatecznie nie pojechał na zgrupowanie, Portugalczyk deklarował, że zamierza obserwować postępy zawodnika.

Transfer do Bundesligi już latem?

O transferze Puchacza mówiło się już w letnim oknie transferowym. Władze Lecha Poznań po sprzedaży Roberta Gumnego, Jakuba Modera i odejściu Christiana Gytkjaera nie chciały jednak pozwolić na odejście kolejnego ważnego piłkarza. Zainteresowanie byłym młodzieżowym reprezentantem wyrażał wówczas Mainz, ale sam zawodnik nie był zainteresowany takim kierunkiem.

– Ofertę złożyło Mainz, ale klub chciał, żebym został. Ja też przed sezonem byłem na to zdecydowany. Musiałby się zgłosić klub, którego propozycji nie mógłbym odrzucić. Na dziś Mainz mogłoby przyjechać do Poznania i dostać w trąbę. Nie byłem więc chętny, żeby wyjeżdżać do takiego zespołu – stwierdził Tymoteusz Puchacz z programie “Misja Futbol” na Kanale Sportowym.

Teraz jednak wrócił temat transferu piłkarza do Bundesligi. Radosław Nawrot z “Interii” potwierdził doniesienia, że 22-latkiem poważnie interesuje się Union Berlin. Niemiecki klub rozgrywa dobry sezon i walczy o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Aktualnie podopieczni Ursa Fischera zajmują siódme miejsce w lidze.

Informację o możliwym transferze Tymoteusza Puchacza, która podał redaktor Włodarczyk, udało się mi potwierdzićhttps://t.co/eiLVlMCIsm — Radosław Nawrot (@RadoslawNawrot) April 6, 2021

Ile klub Bundesligi będzie musiał zapłacić Lechowi Poznań? Według informacji Radosława Nawrota, kwota za piłkarza będzie oscylować w granicach 3-4 milionów euro.