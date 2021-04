Real Sociedad – Athletic Bilbao. Typy, kursy (07.04.2021)

Kilka dni temu oba zespoły spotkały się w finałowym meczu Pucharu Króla za sezon… 2019/2020. Po nudnym meczu górą był Real Sociedad. Kilka dni później nadarza się okazja do rewanżu w lidze. Stawka nieporównywalnie mniejsza, ale nadal mowa o derbach Kraju Basków. Walki nie zabraknie.

Real Sociedad – Athletic Bilbao zapowiedź (środa, 21:00)

O zaangażowanie można być spokojnym. Gorzej, jeśli chodzi o poziom sportowy. Wydawało się, że sylwestrowego meczu na San Mames nie da się przebić. A jednak! W sobotę jedni i drudzy na La Cartuja dali “popis” jeszcze nudniejszego spotkania. Real Sociedad był lepszy, ale trudno powiedzieć, by to było zasłużone zwycięstwo. Po prostu przeprowadzili jedną akcje, gdzie rywal popełnił kilka błędów. Inigo Martinez sfaulował Portu, a Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny. Bez tego, nie mamy wątpliwości, za pewne do 120. minuty nie zobaczylibyśmy żadnego gola.

To jednak przeszłość, a teraz czas wrócić do ligowej rzeczywistości. Real nie dostał przepustki do europejskich pucharów, gdyż to zaległe trofeum. A w lidze jest już siódmy, za Villarrealem i Realem Betis. Jeśli Barca pokona… Athletic w decydującym meczu za obecny sezon w Pucharze Króla, to siódme miejsce da grę na Starym Kontynencie, ale jednak ekipa Imanola Alguacila powinna sama zadbać o ten przywilej. Znacznie trudniejsze zadanie przed Athletikiem i Marcelino. Na dzisiaj mowa już o 10 punktach straty do lokalnego rywala. Wydaje się, że dla nich jedynym ratunkiem będzie wspomniany finał z Barcą za półtora tygodnia.

Real Sociedad – Athletic Bilbao kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Real wygra, kurs: 2,25

Athletic wygra, kurs: 3,55

Remis, kurs: 3,15

Real Sociedad – Athletic Bilbao typy

Patrząc na to, jak wyglądały dwa dotychczasowe mecze w tym sezonie nie mamy zbyt wielkich oczekiwań. Czyżby kolejna nuda i kolejne 1:0 dla Realu Sociedad? Możliwe, stąd dwa takie typy.

Typ: Dokładna liczba goli do przerwy? Zero @ 2,30 TOTALbet

Typ: Remis do przerwy/Real Sociedad na koniec @ 5,00 TOTALbet