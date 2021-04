Reprezentacja Polski nie zagra w Dublinie podczas Euro? Wszystko na to wskazuje

Dublin już niemal na sto procent nie będzie jednym z miastem-gospodarzy tegorocznych Mistrzostw Europy. Włoski dziennikarz Tancredi Palmeri potwierdził dotychczasowe medialne doniesienia.

Aviva Stadium w Dublinie pierwotnie miał być jedną z aren tegorocznych Mistrzostw Europy. To właśnie na tym stadionie zaplanowano dwa grupowe mecze Polaków – ze Słowacją i Szwecją. Na obiekcie miał zostać rozegrany także pojedynek między Szwecją i Słowacją oraz jeden z meczów 1/8 finału turnieju.

Warunkiem organizacji Euro 2020 była jednak możliwość wprowadzenia kibiców na trybuny podczas rozgrywek. Stolica Irlandii nie zapewniała jednak przygotowania pod tym względem. Dlatego też pojawiły się pogłoski o tym, że Dublin ostatecznie nie znajdzie się w terminarzu kontynentalnego turnieju.

Jak podaje Tancredi Palmeri, Irlandzka Piłkarska Federacja już oficjalnie poinformowała, że nie będzie w stanie zagwarantować warunków pod kątem kibiców. Tym samym Aviva Stadium nie ugości europejskich reprezentacji, w tym polskiej kadry.

BREAKING NEWS:

Ireland FA notifies UEFA they won’t be able to guarantee crowd at Euro2021.

Therefore UEFA will very likely remove Dublin from hosting cities and reallocate its games in England

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 7, 2021