Zinedine Zidane po zakończeniu sezonu odejdzie z Realu?

Zinedine Zidane już wkrótce ponownie opuści Real Madryt? Jak informuje “Telemadrid”, trener jest zmęczony pobytem w obecnym klubie i niebawem może podjąć decyzję na temat swojej przyszłości.

Dwie przygody w Realu Madryt

Obecna przygoda jest dla Zinedine’a Zidane’a drugą w roli trenera pierwszego zespołu. Za pierwszym razem Francuz prowadził drużynę w latach 2016-2018, zdobywając trzykrotnie Puchar Ligi Mistrzów. Poza tym wraz z zespołem sięgnął po jedno mistrzostwo, jeden krajowy puchar, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata i dwa Superpuchary Europy.

Po nieudanej przygodzie z klubem Santiago Solariego, pół roku po odejściu, Zinedine Zidane zdecydował się na powrót do “Królewskich”. Tym razem nie wygrał z zespołem Ligi Mistrzów, aczkolwiek w ubiegłym sezonie sięgnął po mistrzostwo dzięki efektownej serii pod koniec sezonu.

“Królewscy” w grze o sukcesy

Obecnie Real Madryt wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Zidane’a zajmują obecnie trzecie miejsce, aczkolwiek tracą tylko trzy punkty do pierwszego Atletico. Z kolei w Lidze Mistrzów zespół jest na dobrej drodze do awansu do półfinału po zwycięstwie w pierwszym meczu z Liverpoolem 3:1. Z kolei w tym tygodniu “Królewskich” czeka być może najważniejszy pojedynek sezonu – zespół zmierzy się bowiem z Barceloną w pierwszym tegorocznym El Clasico.

Zidane zmęczony praca w Realu?

Chociaż obecny zarząd jest zadowolony z pracy trenera, a jego kontrakt wygasa dopiero za rok, Zinedine Zidane może się pożegnać z pracą w Realu Madryt. Według informacji “Telemadrid” szkoleniowiec “Królewskich” ponoć rozważa taką opcję, gdyż jest psychicznie i fizycznie zmęczony aktualną pracą. Wiele wskazywałoby na to, że Francuz zrobiłby sobie kolejną przerwę od pracy w roli szkoleniowca.