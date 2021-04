750 PLN na weekend w LV BET

Od czwartku 09.04 (od godziny 10:00) do niedzieli 11.04 (do godziny 23:59) na stronie LV BET dostępny będzie otwarty bonus reload: 750 PLN na weekend.

Jak odebrać 750 PLN na weekend (30 PLN z mnożnikiem x25):

Dokonaj depozytu minimum 25 PLN wybierając ”750 PLN na weekend” – widoczny na Twoim koncie. Bonus dostępny jest dla wybranych graczy.

Otrzymasz bonus w wysokości 2% swojego depozytu, z mnożnikiem kursu całkowitego ”x25”.

Przy wpłacie 1500 PLN otrzymujesz bonus o równowartości 750 PLN (bonus 30 PLN z mnożnikiem kursu: x25).

Przygotuj swój kupon kombi (minimum 3 zdarzenia, kurs łączny minimum 2.50 oraz kurs na selekcję minimum 1.25) za środki bonusowe.

Aktywuj na swoim kuponie mnożnik kursu całkowitego ”x25”.

Bonus będzie dostępny do odbioru po zalogowaniu na konto gracza do niedzieli (11.04 do godziny 23:59).

Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

