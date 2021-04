Jerzy Brzęczek wróci do ekstraklasy? Może objąć swój były zespół

Jerzy Brzęczek już niebawem znowu poprowadzi drużynę ekstraklasy? Jak informuje “Przegląd Sportowy”, zatrudnienie trenera bierze pod uwagę Wisła Płock.

Radosław Sobolewski odchodzi z Wisły Płock

Czy ta informacja była zaskoczeniem? Co prawda Radosław Sobolewski miał kontrakt ważny do końca sezonu, a jego piłkarze ostatnio nie notują dobrych wyników w lidze. Wydawało się jednak, że dotychczasowy szkoleniowiec cieszy się zaufaniem zarządu. Podczas czwartkowej konferencji prasowej trener jednak wyznał, że po sezonie pożegna się z klubem.

– Już podjąłem decyzję. Z końcem tego sezonu odchodzę z Wisły Płock – przyznał Radosław Sobolewski.

Powrót Brzęczka?

Ta decyzja wywołała pierwsze doniesienia na temat przyszłego trenera “Nafciarzy”. Z informacji Macieja Wąsowskiego “Przeglądu Sportowego” wynika, że kandydatów do objęcia stanowiska jest dwóch. Pierwszym jest Aleksandar Vuković, którego łączono z Wisłą jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Bardziej ciekawą kandydaturą jest jednak powrót Jerzego Brzęczka. Były selekcjoner reprezentacji Polski obecnie ma ważny kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Gdyby jednak otrzymał propozycję z Wisły Płock, musiałby się zrzec miesięcznej wypłaty od PZPN-u.

Dla Jerzego Brzęczka byłby to powrót do Płocka po trzech latach. Były selekcjoner reprezentacji prowadził “Nafciarzy” w sezonie 2017/2018, zajmują z nimi piąte miejsce w lidze. To właśnie po tamtych rozgrywkach 50-letni szkoleniowiec objął polską kadrę.