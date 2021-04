Kylian Mbappe chciałby odejść do Realu. Transfer już latem?

Kylian Mbappe już podjął decyzję na temat swojej przyszłości? Hiszpański dziennikarz Jorge Pedrerol stwierdził, że już latem Francuz może trafić do Realu Madryt.

Francuz częścią nowych Galacticos?

Kylian Mbappe od 2018 roku występuje w Paris Saint-Germain, dokąd trafił z AS Monaco. Chociaż paryski klub ma duże aspiracje, czego dowodem jest finał Ligi Mistrzów w ubiegłym sezonie, od samego początku mówiło się, że dla Francuza jest to tylko przystanek. Już podczas pierwszego roku pobytu Francuza w Paryżu pojawiły się bowiem pogłoski o zainteresowaniu Realu Madryt i Barcelony.

Poważniej zainteresowani piłkarzem byli jednak “Królewscy”. Z doniesień “Marki” z ubiegłego roku wynikało, że Florentino Perez myśli o stworzeniu trzeciej generacji Galacticos. Wówczas elementami nowego projektu mieli być Erling Haaland, Eduardo Camavinga i właśnie Kylian Mbappe.

Ostatnia szansa dla PSG, by zarobić na Mbappe?

Dotychczasowa umowa Francuza z Paris Saint-Germain wygasa z końcem przyszłego sezonu. Jak poinformował w programie “El Chiringuito” hiszpański dziennikarz Jorge Pedrerol, Kylian Mbappe nie zamierza go przedłużać. Dlatego francuski klub, by jeszcze móc zarobić na 22-latku, mógłby sprzedać go w letnim oknie transferowym.

Z informacji wynika także, że w drugą stronę mógłby powędrować Vinicius Junior. Nie wiadomo jednak, czy Brazylijczyk byłby skłonny do tego, żeby opuścić szeregi “Królewskich”.