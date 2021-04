Debiutanci wśród weteranów. Czy Eder Militao i Oscar Mingueza wpłyną na losy El Clasico?

W tegorocznym El Clasico zagra kilku piłkarzy, którzy są weteranami tych pojedynków. Wszystko jednak wskazuje na to, że w defensywach obu drużyn pojawią się zawodnicy, którzy jeszcze nie poznali smaku najważniejszych spotkań hiszpańskiej piłki. Mowa o Ederze Militao z Realu Madryt i Oscarze Minguezie z Barcelony

Nowy rekordzista i dwaj debiutanci

Lionel Messi w sobotnim meczu może wyrównać rekord El Clasico. W tej chwili bowiem najwięcej występów w pojedynkach ma Sergio Ramos, czyli 45. Argentyńskiemu gwiazdorowi brakuje do tego wyniku tylko jednego spotkania, a jak dobrze wiemy – hiszpański obrońca w nim nie wystąpi. Tym samym piłkarz Barcelony może kolejny raz zapisać się w historii pojedynków z Realem, nie tylko ze względów czysto sportowych.

W spotkaniu zagra oczywiście kilku weteranów, którzy dobrze znają atmosferę El Clasico. Wiele jednak wskazuje na to, że ten smak będą mogli poczuć w sobotni wieczór dwaj kolejni piłkarze. Pierwszym jest obrońca Realu Eder Militao, który pod nieobecność Sergio Ramosa i Raphaela Varane’a powinien znaleźć się w pierwszym składzie zespołu Zinedine’a Zidane’a. Z kolei drugim – młody obrońca “Blaugrany” Oscar Mingueza, który jest jednym z odkryć Ronalda Koemana.

Pierwszy taki mecz Minguezy

Więcej meczów w tym sezonie rozegrał zresztą 21-latek z Barcelony. Oscar Mingueza zagrał w 20 spotkaniach ligowych i ma na koncie gola i asystę. Swoje premierowe trafienie w barwach “Dumy Katalonii” zanotował zresztą dość niedawno – 15 marca w pojedynku z Huescą.

Czy Eder Militao okaże się pewnym punktem defensywy Realu?

Za to Eder Militao zagra trochę z przymusu. Brazylijczyk nie należy bowiem do ulubieńców Zinedine’a Zidane’a. W tym sezonie piłkarz wystąpił w zaledwie dziewięciu meczach. Oczywiście wpływ na to mają także jego problemy zdrowotne, aczkolwiek francuski trener po prostu często zostawiał go na ławce rezerwowych.

Co zrobią debiutanci?

Niewątpliwie dla obu piłkarzy El Clasico będzie poważnym sprawdzianem. Który bardziej podoła temu wyzwaniu? Z jednej strony Eder Militao ma większe doświadczenie piłkarskie, aczkolwiek to Mingueza jest bardziej ograny. Mimo wszystko, nie można się spodziewać raczej, by którykolwiek z nich okazał się antybohaterem tego pojedynku.