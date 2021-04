El Clasico pierwszy raz poza Bernabeu

Przywykliśmy, że arenami dwóch najważniejszych meczów ligowych w sezonie są Santiago Bernabeu i Camp Nou. Tym razem czeka nas wyjątek i po raz pierwszy w historii El Clasico zobaczymy na Estadio Alfredo Di Stefano. Do niedawna dom dla rezerw Realu Madryt, teraz przejmie najważniejszy mecz sezonu.

Co ciekawe to nie będzie pierwszy mecz pomiędzy tymi klubami na obiekcie w Valdebebas. Do tej pory jedni i drudzy spotykali się tam jedynie na meczach rezerw. Chodzi o czas, gdy Real Madryt Castilla i Barcelona B grały na poziomie Segunda Division, a więc sezony 2012/2013 i 2013/2014. Po obu stronach są zawodnicy, którzy pamiętają tamte mecze. Chodzi o Nacho i Lucasa Vazqueza z Realu Madryt oraz Sergiego Roberto po stronie Barcelony.

Mini El Clasico dwukrotnie wygrywali w Valdebebas gospodarze. Najpierw 3:2, a sezon później 3:1. Jednak poza wspomnianym duetem, który będzie mógł sobie odświeżyć tamte spotkania, również wielu ciekawych graczy grało w mini klasykach. Po stronie Los Blancos mowa bowiem o Denisie Czeryszewie, Jese, Fabinho, Raulu De Tomasie, Willianie Jose czy Diego Llorente. Blaugrana miała u siebie Gerarda Deulofeu, Rafinhe, Denisa Suareza, Adame Traore, Sandro Ramireza czy Alejandro Grimaldo.