Zidane: “Chciałbym, żeby Messi pozostał w Barcelonie”

Zinedine Zidane podczas konferencji prasowej przed El Clasico zabrał głos w sprawie… możliwego odejścia Lionela Messiego. Trener Realu Madryt przyznał, że nie chciałby, żeby dla Argentyńczyka był to ostatni taki pojedynek.

Przyszłość Messiego wciąż pozostaje nieznana

Lionel Messi po sobotnim meczu z Realem Madryt będzie współrekordzistą pod względem występów w El Clasico. Argentyńczyk rozegra swój 45 mecz w pojedynku z Realem Madryt, równając się tym samym z piłkarzem rywali, Sergio Ramosem, który tyle razy zagrał w spotkaniach z Barceloną.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że z końcem sezonu kończy się umowa Messiego z “Dumą Katalonii”. Wydaje się , że po objęciu władzy w klubie przez Joana Laportę są większe szanse na to, że Argentyńczyk pozostanie w Barcelonie. Mimo to nic jednak nie jest przesądzone, dopóki kontrakt nie został przedłużony.

“Może nie strzelać goli, ale wiemy, kim jest”

Podczas konferencji prasowej przed El Clasico Zinedine Zidane został zapytany o to, sobotni mecz będzie takim ostatnim dla Messiego. Francuz przyznał, że chciałby, żeby Argentyńczyk pozostał w stolicy Katalonii.

– Nie chcę, żeby to było ostatnie El Clásico Messiego. Chciałbym, żeby został w Barcelonie. Dobrze mu tam. Jeśli zostanie, będzie to dobre dla LaLigi – przyznał podczas konferencji Zinedine Zidane.

Trener Realu Madryt odniósł się również do tego, że Lionel Messi od 2018 roku nie zdobył bramki przeciwko “Królewskim”.

– Wiemy, jakim piłkarzem jest Messi. Może nie strzelać goli, ale wiemy, kim jest – dodał francuski trener.