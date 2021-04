Valencia – Real Sociedad 🇪🇸 Typy, kursy (11.04.2021)

W ramach 30. kolejki LaLiga, Valencia zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Realem Sociedad. Go艣cie nie wygrali 偶adnego z trzech ostatnich ligowych spotka艅. Czy ekipa “Nietoperzy” to wykorzysta?

Valencia – Real Sociedad zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Je艣li wierzy膰 pewnemu schematowi, to na Valenci臋 czekaj膮 teraz trzy punkty. Co ciekawe, od 14 lutego zesp贸艂 “Nietoperzy” rozegra艂 siedem spotka艅, w kt贸rych na zmian臋 przegra艂 i wygrywa艂. Ostatni mecz to pora偶ka 1:2 z Cadiz. Teoretycznie gracze Valencii powinni teraz si臋gn膮膰 po zwyci臋stwo.

Trzeba jednak zaznaczy膰, 偶e na Estadio de Mestalla przyje偶d偶a Real Sociedad, czyli pi膮ta ekipa LaLiga. Pozycja ta nie odzwierciedla jednak aktualnych wynik贸w zespo艂u. Real Sociedad nie wygra艂 bowiem 偶adnego z trzech ligowych spotka艅, notuj膮c dwie pora偶ki i jeden remis.

Ostatni raz Valencia rywalizowa艂a z Realem Sociedad 29 wrze艣nia. Mecz zako艅czy艂 si臋 skromnym zwyci臋stwem “Nietoperzy”, kt贸rzy wygrali na wyje藕dzie 1:0.

Valencia – Real Sociedad kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Real Sociedad. Kurs na zwyci臋stwo go艣ci wynosi 2.1. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.35. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 3.85.

Valencia – Real Sociedad typy

Cho膰 w tabeli zdecydowanie wy偶ej jest Real Sociedad, to spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym nie powinno zabrakn膮膰 goli.

Valencia – Real Sociedad | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.75 @ LV BET聽

Valencia – Real Sociedad | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.07 @ LV BET聽