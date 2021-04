Polska vs Reszta Świata: Hit zawiódł na całej linii

Za nami 24. kolejka Ekstraklasy z wyblakłym hitem przy Bułgarskiej. Nie dość, że mecz nie miał takiego ciężaru gatunkowego, jak zawsze, to jeszcze zawiódł jego poziom. Za nami dość bezbarwna kolejka, z niewielką liczbą goli.

Jagiellonia – Cracovia

Pierwszy mecz kolejki i od razu jeden z najgorszych wyników. Jeśli śledzicie nasze zestawienie i mecze Cracovii to nie zdziwicie się w ogóle. Michał Probierz wystawił dwóch Polaków w wyjściowym składzie. Karol Niemczycki być musiał, jako młodzieżowiec, a “nadprogramowym” Polakiem był Dawid Szymonowicz. Co prawda po przerwie było z tym znacznie lepiej. To jednak nie uchroniło Cracovii od porażki i dalszej walki o utrzymanie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/29

Wisła Kraków – Raków

Kolejny mecz, w którym wygrała drużyna rozpoczynająca mecz z większą liczbą Polaków. Peter Hyballa miał biało-czerwonych dwa razy więcej niż Probierz, ale na niewiele się to zdało. Raków był lepszy i m.in. za sprawą kapitalnego wykończenia Marcina Cebuli sięgnął po komplet punktów. Tym samym nieco uciekł Lechii Gdańsk, a trzeba pamiętać jeszcze o zaległym meczu ze Stalą.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/32

Pogoń – Wisła Płock

Szczecinianie po mocnym ciosie od Legii szybko się podnieśli. Odwdzięczyli się innemu przedstawicielowi woj. mazowieckiego. Pogoń wygrała również za sprawą goli Polaków. Co ciekawe pierwsza bramka to efekt współpracy dwóch młodzieżowców. Dogrywał Kacper Kozłowski(2003 rocznik), a strzelał Adrian Benedyczak(2000). W Płocku sporo miejscowych, ale nie przełożyło się to na wynik. Wczoraj dodatkowo z pracą pożegnał się Radosław Sobolewski.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/31

Warta – Stal

Pojedynek beniaminków byłby bez historii. Bezbramkowy remis nie dziwi, duża liczba Polaków po obu stronach także nie była dla nikogo zaskoczeniem. Jednak następstwo tego wyniku jak najbardziej. Wczoraj gruchnęła informacja o… zwolnieniu Leszka Ojrzyńskiego z posady w Mielcu. Być może Stal za jego kadencji nie notowała najlepszych wyników, ale nie było tragedii. Być może trzeci w tym sezonie szkoleniowiec będzie wygrywał mecz za meczem mając, w dużej mierze, pierwszoligowy skład.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 17

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 16

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/28

Śląsk – Lechia

W normalnych warunkach byłby mecz przyjaźni na trybunach. Kibice zazwyczaj chcą, by takie spotkanie zakończyło się remisem i tak było tym razem. Remis jednak raczej nie zadowala żadnej ze stron. Różnica między tymi ekipami wynosi trzy punkty, ale to właśnie ta różnica powoduje, że o pucharach może myśleć raczej gdańska ekipa. Na uwagę zasługuje fakt, że Jacek Magiera w ten weekend wystawił aż 8 Polaków w wyjściowym składzie!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/29

Zagłębie – Podbeskidzie

Ekipy z Dolnego Śląska przewodziły w liczbach biało-czerwonych grających od początku. Martin Sevela postawił na 9. Polaków w wyjściowym składzie! Takiego wyniku nie było w Lubinie od początku naszego cyklu, ale chyba nie żałują. Tym bardziej że lubinianie sięgnęli po komplet punktów. Na uwagę zasługuje już piąty gol Patryka Szysza w 2021 roku! Wiosną jest jednym z najlepszych strzelców na boiskach Ekstraklasy.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/29

Lech – Legia

Wydawało się, że wyniku z meczu w Białymstoku nikt nie przebije. Tymczasem ligowy klasyk to zrobił. To efekt ledwie trójki Polaków po stronie Lecha i piątki w Legii. Zresztą po przerwie nie było wcale lepiej, bo różnicę zrobiła jedyna zmiana wśród gości, gdy Wszołek wszedł za Szabanowa. I właśnie ledwie trzy zmiany – łącznie! – obu trenerów również mogą budzić ciekawość. Być może brak świeżej krwi z ławki sprawił, że obraz meczu nie zmieniał się wraz z jego upływem.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 10/25

Piast – Górnik

Derby dla Piasta, który skorzystał m.in. na tym, że ma jednego z czołowych strzelców w lidze. Jakub Świerczok trafił po raz 10. w sezonie. To wszystko przy udziale siedmiu Polaków w wyjściowym składzie. Ponadto Waldemar Fornalik czterem kolejnym dał szansę z ławki, dzięki czemu z przytupem i dobrym wynikiem kończymy kolejkę.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/32

Strzelamy dwa razy celniej

Tym razem to Polacy strzelali celniej do bramki. Wynik dwa razy lepszy od obcokrajowców, ale trzeba pamiętać, że do siatki nie trafił nikt z czołówki, jeśli chodzi o przyjezdnych. W kilku przypadkach też nie było niespodzianek. Śląsk znowu zyskał na golu Exposito – czwarty w 2021 roku, Zagłębie ratuje Szysz, a Podbeskidzie i Piast strzelają za sprawą najskuteczniejszych Polaków w lidze – Kamila Bilińskiego i Jakuba Świerczoka.