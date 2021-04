Rząd zmienia zasady – od poniedziałku boiska ponownie otwarte

Na środowej konferencji prasowej rząd poinformował o utrzymaniu większości obostrzeń. Wprowadzono jednak możliwość uprawiania sportu na obiektach sportowych na świeżym powietrzu.

Dzieci, młodzież i dorośli wracają na boiska

– Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – poinformował minister zdrowia, Adam Niedzielski. Oznacza to ponowną możliwość rywalizacji dzieci i młodzieży, a także dorosłych amatorów. Otwarte zostaną zaś przede wszystkim boiska, z których korzystanie, do tej pory było zabronione.

Ryzyko minimalne

Rząd tym samym wysłuchał apeli środowisk sportowych, o tym, że ryzyko zarażenia koronawirusem na świeżym powietrzu jest minimalne. – Po rozmowach z premierem Glińskim doszliśmy do wniosku, że należy przywrócić możliwość uprawiania sportu na otwartym powietrzu – przyznał Niedzielski. – Ryzyko zakażenia i transmisji wirusa jest tam zdecydowanie mniejsze. Dlatego dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, i współzawodnictwo, zajęcia, w ramach sportu zawodowego.