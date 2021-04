Łukasz Piszczek już nigdy nie wystąpi w Lidze Mistrzów

Łukasz Piszczek już nie zagra w Lidze Mistrzów. Borussia Dortmund w środowym meczu odpadła z rozgrywek, co oznacza, że były reprezentant Polski prawdopodobnie już nigdy nie wystąpi w piłkarskiej elicie.

Borussia odpadła z Ligi Mistrzów

W środowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów Borussia Dortmund pożegnała się z europejskimi pucharami w tym sezonie. Niemiecki zespół przez moment był bliski awansu, aczkolwiek o wszystkim przesądziła druga połowa meczu z Manchesterem City. Trafienie na 1:1 zanotował Riyad Mahrez z rzutu karnego, natomiast na 2:1 podwyższył Phil Foden. Tym samym drugie spotkanie zakończyło się takim samym jak pierwsze i “Obywatele” wygrali w dwumeczu 4:2.

Rekordzista BVB już nie zagra w rozgrywkach

Cały mecz na ławce spędził Łukasz Piszczek. Odpadnięcie z rozgrywek oznacza jednak, że były reprezentant Polski już nigdy nie zagra w Lidze Mistrzów. Z końcem sezonu piłkarz odchodzi bowiem z Borussii Dortmund, co zapowiedział już przed rozpoczęciem trwających rozgrywek. Wszystko wskazuje na to, że latem 35-latek wróci do korzeni na zakończenie kariery – zasili szeregi LKS-u Goczałkowice-Zdrój, który aktualnie występuje w 3. Lidze.

Tym samym ostatni występ Łukasza Piszczka w Lidze Mistrzów miał miejsce 8 grudnia ubiegłego roku. Wtedy Borussia Dortmund pokonała Zenit Sankt Petersburg 2:1, a jednego z goli dla niemieckiego zespołu zdobył 35-latek. W piłkarskiej elicie polski piłkarz rozegrał łącznie 54 mecze, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył sześć asyst. Pod względem występów były reprezentant Polski jest rekordzistą BVB w rozgrywkach.