Raków Częstochowa – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (17.04.2021)

Rak贸w Cz臋stochowa w hicie kolejki zmierzy si臋 z Lechem Pozna艅? W jakim stylu podopieczni Marka Papszuna po偶egnaj膮 si臋 z Be艂chatowem?

Rak贸w Cz臋stochowa – Lech Pozna艅 zapowied藕

Dla cz臋stochowian ten mecz to bez w膮tpienia historyczny moment. Zesp贸艂 po raz ostatni zagra bowiem w Be艂chatowie, gdy偶 w nast臋pnej kolejce wr贸ci ju偶 do swojego miasta. Podopieczni Marka Papszuna ostatnio s膮 na fali – nie przegrali 偶adnego meczu od 13 lutego i awansowali do fina艂u Pucharu Polski. Aktualnie dru偶yna zajmuje trzecie miejsce, gromadz膮c 40 punkt贸w.

Tymczasem 鈥淜olejorz鈥 w pi膮tek rozegra sw贸j pierwszy mecz pod wodz膮 Macieja Skor偶y. Nowy trener ma niew膮tpliwie przed sob膮 trudne zadanie, tym bardziej 偶e jego zesp贸艂 znajduje si臋 na dopiero 11. miejscu, gromadz膮c 30 punkt贸w. Trzeba te偶 doda膰, 偶e dru偶yna z Poznania nie wygra艂a ju偶 od czterech spotka艅 w lidze.

Poprzednie starcie zespo艂贸w zako艅czy艂o si臋 triumfem 2:0 cz臋stochowian. Czy pi艂karze Marka Papszuna zrobi膮 kolejny krok do gry w europejskich pucharach w przysz艂ym sezonie?

Rak贸w Cz臋stochowa – Lech Pozna艅 kursy

Faworytem bukmacher贸w w tym starciu s膮 cz臋stochowianie. Szanse na ich zwyci臋stwo oceniono na 2.40, a ich rywali na 3.05. Z kolei kurs na remis wynosi 3.30.

Rak贸w Cz臋stochowa – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Cz臋stochowianie po raz ostatni przegrali ponad dwa miesi膮ce temu, 13 lutego w meczu z Lechi膮.

W czterech ostatnich meczach 鈥淜olejorz鈥 nie zdoby艂 bramki w drugiej po艂owie.

Poznaniacy zdecydowanie wi臋cej bramek trac膮 ostatnio po przerwie.

Rak贸w Cz臋stochowa – Lech Pozna艅 typy

W tym spotkaniu mo偶na oczekiwa膰, 偶e oba zespo艂y znajd膮 drog臋 do bramki – obu stronom b臋dzie zale偶a艂o na pozytywnej reakcji w sobotnim starciu. Mo偶e dzi臋ki temu b臋dziemy 艣wiadkami kilku trafie艅?

Rak贸w – Lech | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 @1.82 STS

Rak贸w – Lech | Typ: Powy偶ej 2.5 goli @2.05 STS