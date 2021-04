Dominik Nowak został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener Korony Kielce. Szkoleniowiec podpisał z klubem kontrakt do końca sezonu 2021/2022.

Zmiany w Koronie

W Koronie Kielce w ostatnich tygodniach doszło do kilku zawirowań. Ostatecznie klub rozstał się z Maciejem Bartoszkiem, który prowadził zespół przez prawie rok. Jego miejsce zajął Kamil Kuzera, aczkolwiek było to tylko tymczasowe rozwiązanie. Chociaż pod wodzą byłego zawodnika kielczan zespół zdobył 10 punktów w czterech meczach, ostatecznie klub zdecydował się na zmianę na tym stanowisku.

“W tym zespole drzemie ogromny potencjał”

Ostatecznie nowym trenerem Korony Kielce został Dominik Nowak. 49-letni szkoleniowiec w latach 2017-2020 prowadził Miedź, natomiast we wcześniejszych latach był trenerem Wigier Suwałki, Floty Świnoujście oraz Górnika Polkowice.

– Bardzo cieszę się, że trafiam do Korony Kielce, do klubu, który niewątpliwie ma swoje tradycje, ale też aspiracje i ambicje. Dla mnie to niezwykle ważne, bo w przeciągu mojej pracy tutaj celem nadrzędnym będzie powrót do Ekstraklasy. W tym zespole drzemie ogromny potencjał, są tutaj dobrzy piłkarze – przyznał w rozmowie z klubowymi mediami Dominik Nowak.

Kamil Kuzera pozostanie w sztabie Korony?

Nowy trener zapewnił również, że wciąż chciałby współpracować z Kamilem Kuzerą, który ostatnio pełnił funkcję tymczasowego trenera zespołu, a wcześniej był asystentem.

– Cieszę się również z tego, że będę współpracować z bardzo dobrym sztabem szkoleniowym. Myślę tu przede wszystkim o Kamilu Kuzerze, który oczywiście zostaje. On zna Koronę, jak mało kto, a obecność takich osób zawsze jest ważna – dodał nowy szkoleniowiec kielczan.

Dominik Nowak związał się z Koroną Kielce kontraktem do końca sezonu 2021/2022.

Fot. Korona Kielce