Stal Mielec – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (18.04.2021)

Pierwsze niedzielne spotkanie w Ekstraklasie odb臋dzie si臋 w Mielcu. Tu偶 po wybiciu po艂udnia Stal Mielec podejmie Zag艂臋bie Lubin. Faworytem b臋d膮 go艣cie z Dolnego 艢l膮ska i to na nich skupi si臋 uwaga. Z drugiej strony gospodarze jak potrzebuj膮 punkt贸w jak powietrza w walce o utrzymanie. W dodatku przed chwil膮 zmienili trenera, wi臋c by膰 mo偶e dojdzie efekt nowej miot艂y.

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Gospodarze walcz膮 o utrzymanie i na dzisiaj okupuj膮 ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Patrz膮c przez pryzmat rozegranych mecz贸w, nie wygl膮da to najgorzej. Dzisiaj mecz z Zag艂臋biem, a w zanadrzu zaleg艂e granie z Rakowem i zaledwie jeden punkt straty do Podbeskidzia. Jednak forma nie do ko艅ca wr贸偶y sukces mielczanom. Jedyna wygrana w 2021 roku to w艂a艣nie mecz z Podbeskidziem. Poza tym uda艂o im si臋 zremisowa膰 cztery razy i tyle samo razy przegrali. Takie wyniki przyp艂aci艂 posad膮 Leszek Ojrzy艅ski, kt贸rego ju偶 nie ma w klubie. Stal Mielec w ko艅c贸wce sezonu poprowadzi W艂odzimierz G膮sior.

Mecze Zag艂臋bia Lubin w ostatnich tygodniach nie nale偶膮 do nudnych. 2:1 z Podbeskidziem, a wcze艣niej 1:3 z Lechi膮 czy 0:4 z Legi膮. Na brak goli kibice nie mog膮 narzeka膰, chocia偶 wyniki wcale nie s膮 pozytywne dla Miedziowych. W zasadzie dopiero od ko艅c贸wki lutego zacz臋艂o si臋 jakiekolwiek punktowanie dru偶yny Martina Seveli. Ograli Cracovie i Jagiellonie, ale na kolejny triumf czekali do minionego weekendu, gdy wygrali z G贸ralami. Na dzisiaj to daje 9. miejsce w lidze i raczej spok贸j w tabeli. Ani nie walcz膮 o utrzymanie, a do puchar贸w brakuje o艣miu punkt贸w. Kr贸tko m贸wi膮c powoli mog膮 budowa膰 ekip臋 na nowy sezon.

Fakty meczowe

Stal Mielec wygra艂a jedno z dziewi臋ciu ostatnich mecz贸w ligowych

Pierwszy mecz tych dru偶yn, jesieni膮 zako艅czy艂 si臋 remisem 2:2

Zag艂臋bie Lubin przegra艂o 6 wiosennych mecz贸w

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Stal wygra, kurs: 2,80

Zag艂臋bie wygra, kurs: 2,65

Remis, kurs: 3,40

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin typy

Patrz膮c na ostatni膮 form臋 obu dru偶yn, trudno si臋 spodziewa膰 zamkni臋tego meczu. Dlatego stawiamy na gole z obu stron.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,67 TOTALbet