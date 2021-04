Arsenal – Fulham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.04.2021)

W ramach 32. kolejki Premier League b臋dziemy 艣wiadkami derb贸w Londynu. Arsenal zmierzy si臋 na Emirates Stadium z Fulham. Beniaminek Premier League zaczyna mie膰 coraz mniejsze szanse na utrzymanie.聽

Arsenal – Fulham zapowied藕 (niedziela, 14:30)

Patrz膮c na pozycj臋 Arsenalu w Premier League, pi艂karze Mikela Artety mog膮 w 100% skupi膰 si臋 na Lidze Europy. “Kanonierzy” zajmuj膮 bowiem dziewi膮t膮 pozycj臋, jednak偶e starta do pi膮tej Chelsea wynosi a偶 dziewi臋膰 oczek. Jak wiadomo, triumf w LE gwarantuje udzia艂 w Lidze Mistrz贸w, dlatego zesp贸艂 z Emirates Stadium na pewno ma nadziej臋, 偶e uda si臋 wygra膰 te rozgrywki, co otworzy drzwi do LM.

Zupe艂nie inny cel na ko艅c贸wk臋 kampanii ma ekipa Fulham, kt贸ra ca艂y czas walczy o utrzymanie. Z tygodnia na tydzie艅 szanse s膮 jednak coraz mniejsze. Aktualnie gracze Parkera zajmuj膮 osiemnast膮 pozycj臋 ze strat膮 a偶 siedmiu oczek do Burnley. Cho膰 w Premier League byli艣my 艣wiadkami wielu niespodziewanych sytuacji, to trudno wyobrazi膰 sobie, by pi艂karze Fulham zniwelowali strat臋.

Ostatni raz Arsenal mierzy艂 si臋 z Fulham 12 wrze艣nia. Mecz na Craven Cottage zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem “Kanonier贸w” 3:0.

Arsenal – Fulham kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Arsenal. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.75. Remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.7. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 5.

Arsenal – Fulham fakty meczowe

Tylko w jednym z pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅 Arsenal nie trafi艂 do siatki

Pi艂karze Fulham przegrali cztery mecze z rz臋du

Na cztery ostatnie wyjazdowe mecze Premier League, Arsenal trzykrotnie zanotowa艂 spotkanie z trzema golami

Arsenal – Fulham typy

Cho膰 mo偶emy spodziewa膰 si臋 pewnych rozsad w szeregach Arsenalu, to trudno nie wskaza膰 na ekip臋 “Kanonier贸w” w kontek艣cie ko艅cowego zwyci臋stwa.

Arsenal – Fulham | Typ: Arsenal wygra mecz 1.75 @ LV BET聽

Arsenal – Fulham | Typ: Arsenal wygra mecz i powy偶ej 1.5 bramki 2.15 @ LV BET聽