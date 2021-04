Manchester United – Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.04.2021)

W drugim niedzielnym meczu 32. kolejki Premier League, Manchester United zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Burnley. Niekwestionowanym faworytem starcia jest ekipa Solskjaera.聽

Manchester United – Burnley zapowied藕 (niedziela, 17:00)

“Czerwone Diab艂y” maj膮 bardzo komfortow膮 sytuacj臋 w lidze. Przewaga Manchesteru United nad trzecim Leicester wynosi a偶 siedem punkt贸w. Trudno natomiast wyobrazi膰 sobie, by ekipa z Old Trafford nawi膮za艂a jeszcze walk臋 o mistrzostwo. Strata do Manchesteru City wynosi a偶 dziewi臋膰 punkt贸w.

Jeszcze przez chwil臋 o utrzymanie musi drze膰 ekipa Burnley. Przewaga zespo艂u z Turf Moor nad osiemnastym Fulham wynosi siedem punkt贸w. Cho膰 jest to spora r贸偶nica, to pi艂karze Burnley ze 艣wi臋towaniem udzia艂 w Premier League podczas kampanii 2021/2022 musz膮 jeszcze poczeka膰.

Ostatni raz Manchester United mierzy艂 si臋 z Burnley 12 stycznia. Ligowy mecz na Turf Moor zako艅czy艂 si臋 skromnym zwyci臋stwem go艣ci. Decyduj膮cego gola strzeli艂 Paul Pogba.

Manchester United – Burnley kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Manchester United. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.38. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 5. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 9.

Manchester United – Burnley fakty meczowe

Manchester United nie przegra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅

Gracze Burnley zanotowali dwie ligowe pora偶ki z rz臋du

Pi艂karze Solskjaera trafiali do siatki w czterech z pi臋ciu ostatnich ligowych potyczek

Manchester United – Burnley typy

Trudno wyobrazi膰 sobie inny scenariusz ni偶 zwyci臋stwo ekipy z Old Trafford. Gospodarze nie powinni mie膰 wi臋kszych problem贸w ze zgarni臋ciem trzech oczek.

Manchester United – Burnley | Typ: Manchester United wygra i powy偶ej 2.5 bramki 1.92 @ LV BET聽

Manchester United – Burnley | Typ: Manchester United powy偶ej 2.5 bramki 2.4 @ LV BET聽