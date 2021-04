Superliga: Będzie wniosek o wykluczenie włoskich klubów z Serie A?!

Tego można było się spodziewać. Kilkanaście godzin temu oficjalnie powstała Superliga, a konsekwencje nie mają końca. Póki co to grożenie palcem, ale sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Atalanta Bergamo, Hellas Verona i Cagliari wnioskują o wykluczenie włoskich uczestników Superligi z Serie A!

Co ciekawe dla każdego z tych klubów wykluczenie trzech gigantów byłoby na rękę pod kątem… sportowym na dzisiaj. Zakładając hipotetyczne usunięcie z tabeli Interu, Milanu i Juventusu, oznaczałoby to mistrzostwo dla Atalanty. Ponadto Hellas Verona zajęłoby szóste miejsce i mogło zagrać w europejskich pucharach. Caglari jest dzisiaj 18. w tabeli Cagliari, więc uniknęłoby realnego zagrożenia spadkiem do Serie B.

To dopiero pierwsze doniesienia z Włoch na temat próby działań kilku klubów. Na dzisiaj trudno się spodziewać, by władze włoskiego futbolu miały zastosować aż tak drastyczne ruchy. Nawet jeśli tak się stanie, czekać nas będzie długa batalia sądowa. Usunięcie to jedno, a późniejsze kroki prawne i bitwa prawna na linii związek/liga kontra wykluczeni to prawdopodobnie byłaby jedna z dłuższych oper mydlanych w piłce.

Co dalej? Więcej możemy się dowiedzieć wieczorem. Dzisiaj o 17:30 ma się odbyć nieformalne spotkanie przedstawicieli 17 klubów Serie A.