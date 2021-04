Superliga: “Nie będziemy uczestniczyć w niczym, co jest sprzeczne z zasadami”

Dwanaście klubów, które założyły Superligę poszukuje cały czas kolejnych ekip, które ich wesprą. Wśród naturalnych kandydatów wydawał się być ćwierćfinalista tegorocznej Ligi Mistrzów. Jednak prezydent FC Porto stanowczo zdementował chęć udziału Smoków w Superlidze. Pinto da Costa chce pozostać w Lidze Mistrzów.

Jorge Nuno Pinto da Costa stwierdził, że były nieformalne zapytanie ze strony klubów tworzących Superligę. Jednak FC Porto nie zdecyduje się na udział w tych rozgrywkach. Wśród powodów wymienił m.in. sprawy formalno-prawne. Jednym z argumentów jest fakt, że portugalski związek jest przeciwny takim rozwiązaniom. Dodatkowo podał, że nie chcą uczestniczyć w rozgrywkach, które są w sprzeczności z zasadami UEFA oraz Unii Europejskiej, a Superliga ma zamknięty format, niczym w NBA.

Porto president Pinto da Costa against the #SuperLeague: “We can’t participate in anything that's against the rules. We are in the Champions League and we hope to continue to be there for many years”. 🚫🔵

Despite fake rumours yesterday: no BVB, no Porto, no Leipzig as of today.

