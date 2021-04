Leeds – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.04.2021)

W ramach 32. kolejki Premier League, pi艂karze Leeds zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Liverpoolem. “The Reds” ca艂y czas walcz膮 o czo艂ow膮 czw贸rk臋 na koniec sezonu.聽

Leeds – Liverpool zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

W ostatnim ligowym meczu pi艂karze Leeds sprawili prawdziw膮 sensacj臋. Beniaminek Premier League wygra艂 bowiem na wyje藕dzie z Manchesterem City 2:1, cho膰 przez ca艂膮 drug膮 po艂ow臋 gra艂 w os艂abieniu, gdy偶 czerwony kartonik ujrza艂 Cooper.

Dzi臋ki tej wygranej, gracze Leeds mog膮 pochwali膰 si臋 seri膮 trzech zwyci臋stw w Premier League. Aktualnie zesp贸艂 Bielsy zajmuje dziesi膮te miejsce w lidze ze strat膮 dziewi臋ciu oczek do pi膮tej Chelsea.

Zdecydowanie mniejsza r贸偶nica dzieli Liverpool od “The Blues”. Podopieczni Juergena Kloppa wr贸cili na w艂a艣ciw膮 艣cie偶k臋, co potwierdza seria trzech zwyci臋stw w Premier League. Ekipie z Anfield uda艂o si臋 wygra膰 z Wolverhampton, Arsenalem oraz Aston Vill膮.

Leeds – Liverpool kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Liverpool. Kurs na zwyci臋stwo go艣ci wynosi 1.62. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.50. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.75.

Leeds – Liverpool fakty meczowe

Pi艂karze Leeds s膮 niepokonani od czterech ligowych spotka艅

Liverpool straci艂 tylko jednego gola w trzech ostatnich ligowych meczach

Ostatnia potyczka obu dru偶yn zako艅czy艂a si臋 wygran膮 “The Reds” 4:3

Leeds – Liverpool typy

Cho膰 defensywa Liverpoolu w ostatnim czasie spisuje si臋 bardzo dobrze, to pi艂karzy Leeds sta膰 na to, by strzeli膰 w tym meczu bramk臋. Spodziewamy si臋 goli z obu stron.

Leeds – Liverpool | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.54 @ STS

Leeds – Liverpool | Typ: Liverpool wygra i obie dru偶yny strzel膮 gola 2.75 @ STS聽