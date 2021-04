Reload bonus 100% do 100 PLN w Totolotku

Totolotek przychodzi z kolejną promocją i włącza publicznego reloada 100% do 100 PLN w kanale online. Będzie to zatem doskonała okazja do postawienia meczów czołowych lig europejskich.

Bonus 100% do 100 PLN:

– dla obecnych i nowych użytkowników online;

– konta po KYC;

– użytkownik może skorzystać 1 raz;

– min. depozyt 20 PLN (desktop, mobile, app);

– bonus ważny 30 dni;

– obrót 6x (3x bonus + 3 x depozyt) – min. 3 zdarzenia na kuponie z kursem min. 1,35 każde;

– zakłady systemowe wykluczone z obrotu.

Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!